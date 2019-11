El Mestalla resiste y gana el derbi con el Villarreal

Llegó la tan ansiada segunda victoria para el Valencia Mestalla en uno de los campos más difíciles de la categoría. Los de Chema Sanz cuajaron un partido muy coral para rentabilizar el tempranero gol de Pascu y resistieron el bombardeo final de centros del Villarreal con un partidazo de los centrales y las numerosas paradas de un imbatible Cristian Rivero. Los amarillos siguen, no obstante, en la zona alta para luchar por el playoff.

El filial blanquinegro sabía que para vencer a uno de los mejores equipos del campeonato le iba a tocar ser contundente en ambas áreas, trabajar como equipo y resistir en los momentos de dificultad. Así lo hizo porque la segunda parte del cuadro groguet fue un acoso constante contra una defensa imperial. Hugo Guillamón y David Castro, que no están teniendo demasiada continuidad, fueron los mejores del partido. Especialmente el de L'Eliana dio una clase magistral de anticipación e inteligencia.

El partido arrancó con frenetismo y con el Mestalla dando un zarpazo en el minuto 3. Pascu adelantaba a su equipo aprovechando un rechace y demostraba su llegada al área esta vez partiendo desde el costado zurdo. Si el guion esperado ya era que el Villarreal aglutinase la posesión, el tanto no hizo más que acentuar la circunstancia. La réplica amarilla, de hecho, la tendría Baena con un mano a mano en el 10', pero el delantero se topó con un Cristian Rivero que hacía la portería enana saliendo a su encuentro y poniendo dura la mano izquierda.

Los de Miguel Álvarez trataban de empatar rápido, pero el Mestalla lejos de acularse buscaba presionar en medio campo y salir al contragolpe. El Submarino tenía el balón, pero no la comodidad y se veía obligado a rifar el balón o buscar disparos lejanos en muchas ocasiones. Pasada la media hora, de hecho, una contra valencianista estaría cerca de suponer el segundo, pero Sofian realizaría una providencial acción defensiva para tapar el pase de la muerte de Jordi Sánchez a un Pascu que minutos más tarde rozaría el segundo gol, pero se topaba con un paradón de Josele con el pie. El de Santa Pola estaba siendo de los mejores, indetectable llegando desde segunda línea.

La segunda parte sería algo similar, pero con el Villarreal unos metros más arriba y asumiendo más riesgos. El cuadro de Chema Sanz se colocaba con las líneas juntas para intentar suprimir cualquier opción de su rival de combinar entre líneas y obligarle a jugar por fuera y jugársela al centro lateral. Así fue y el partido se convirtió en un auténtico bombardeo solamente parado por alguna contra.

Primero a Baena y después a Simón Moreno, Cristian detenía una tras otra las acometidas locales. El Villarreal vivía sus mejores minutos en el arranque del segundo tiempo y solamente una ocasión de Jordi con una gran respuesta de Josele relajaba el asedio. En esta tesitura la figura de los centrales emergía con fuerza a base de anticipaciones en situaciones de fuera de área y con contundencia para despejar dentro de zona de castigo.

Con el Mestalla resistiendo a base de trabajo y del buen hacer de su estructura defensiva se llegaba a un tramo final en el que iba a pasar de todo. Jordi Sánchez vería una roja rigurosa tras un choque con el meta, Pablo Jiménez tendría la sentencia en una contra y Cristian Rivero sellaba su portería de forma definitiva con una parada antológica tras un remate a bocajarro del '9' groguet. Con el pitido final los locales enfilaron el túnel con la sensación de habérselo dejado todo, y los visitantes con una sonrisa de oreja a oreja por ganar un partido que vale más que tres puntos.

Ficha técnica:

Villarreal B: Josele, Migue, Sofian, Carlos Blanco, Edu Adelle, Ramón Bueno ©, Lozano (Villa, m. 74), Pacheco, Baena, Simón (Agüero, m. 72) y Millán (Edu Espiau, m. 59)

Valencia Mestalla: Rivero, Javi Jiménez, Castro, Guillamón, Guerrero ©, Adri Gómez, Esquerdo (Pablo Jiménez, m. 85), Pascu, Planas (Yunus Musah, m. 74), Sergio Moreno (Carlos González, m. 65) y Jordi Sánchez

Goles: 0-1 Pascu, m. 3

Árbitro: Sánchez López (C. Murciano). Amonestó a los locales Migue, Sofián y Lozano, y a los visitantes David Castro y Rivero. Expulsó por roja directa en el minuto 88 a Jordi Sánchez.

Estadio: Mini Estadi, Ciutat Esportiva del Villarreal CF, ante unos 1.000 espectadores.