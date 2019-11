El Valencia CF evita el naufragio y emerge contra el Espanyol

Se hacía impensable no ya ganar sino acabar puntuando después de otra lamentable primera parte. Sin embargo, el campo del Espanyol asistió en la segunda a la mejor versión de un Valencia CF que con una reacción brillante llegó a tiempo de enmendar el naufragio y salir airosamente a flote. Con lo bajo que estaba puesto el listón, saltarlo era fácil. Al equipo de Celades le bastó con mejorar la fluidez en la salida del balón y practicar un fútbol más vertical. Con esos dos ingredientes más una actitud nada reprochable y la pizca de mala leche necesaria para aprovecharse del ingenuo penalti de Víctor Sánchez a Rodrigo, el cambio de rumbo estaba servido. Con el viento soplando a favor, Ma​xi Gómez desplegó la vela mayor demostrando que es un delantero, además de muy bueno, de los que aparecen cuando se les necesitan. Al equipo le hacía falta algo así, sobre todo después de pasar las de Caín con el penalti que regaló Kondogbia y el que tiró por la borda un Diakhaby que no quiso ser menos poniendo la mano donde a un profesional, especialmente con el nuevo reglamento, habría que cortárselas.











Sin medias tintas, el arranque del Valencia CF invitaba a pensar en un hundimiento como el de Pamplona, aunque el Espanyol le llega ahora mismo a Osasuna a la altura de la cintura. Los de Celades fueron en los primeros compases un equipo sin alma y a la deriva, con una distancia a años luz del fútbol combinativo, vertical e intenso con el que tenía que haber quedado meridianamente claro desde el principio que el hasta hace poco colista era el Espanyol y no ellos. Con esa versión se entendía porqué el entrenador no se había querido pillar los dedos hablando del cuarto puesto en la víspera. La derrota, con síntomas que no invitaban al optimismo y pérdidas que eran una bomba de relojería, le dejaba un punto más cerca del descenso que de la Champions. Tras el 1-0 el equipo no sacó el espíritu guerrero, no mordió ni tuvo alternativas a la desaparición de Parejo. Aparte de Maxi, que ya iba haciendo camino asistiendo a un Cheryshev que sabe desmarcarse en diagonal pero no chutar con la derriba, arriba el recuperado Rodrigo sólo apareció para tardar una eternidad en cambiarse el balón a la pierna buena y perder toda la ventaja en el remate.

El Espanyol se instaló amenazante, mostró que su arma sería atacar el flanco izquiero, donde con Cheryshev descolgado era Jaume Costa el único que aparecía en la foto, y meter balones al área para que o bien los remataran en zafarrancho sus delanteros o que Kondogbia hiciese penalti. El Valencia, primer rival ante el que los pericos se ponían por delante en casa, pasó las de Caín a poco que se sintió exigido, y eso que esta vez Cillessen hizo se redimió de la pifia contra el Sevilla en remate de Darder a la escuadra ante el que hizo todo lo contrario que con el de Ocampos. El holandés voló a por el balón en lugar de hincar la rodilla en tierra para apartar el pie y dejarlo escapar. Los de Machín, aunque con la calidad justa, proponían con un ritmo muy alto y el Valencia, desaprovechando los espacios entre líneas y las bandas, se dejaba embotellar. Sin una salida fluida era imposible subir una marcha más, conectar tres pases y asustar un poco.

De la noche al día, el Valencia volvió tras el descanso con otro percha. Y eso que cuando empezaba a salir a flote, Diakhaby no quiso ser menos que Kondogbia. El árbitro vio las manos en el Cinemascope del VAR y anuló el penalti que había decretado por derribo tras el control anti-reglamentario. Sin embargo, aunque el RCDE Stadium lo celebró como si hubiese marcado el 2-0, el equipo no se amilanó y siguió llegando con centros laterales, sobre todo de Jaume. Celades repitió la fórmula con Vallejo y Sobrino, cuya presencia volvió a ser providencial. El equipo, con otra actitud, salió a comerse al Espanyol. Y en lugar de solo a tocar a rebato, se puso a jugar al fútbol.





Un penalti infantil de Víctor Sánchez, que empujó a Rodrigo por detrás en un balón pasado, fue el punto de inflexión. Para redimirse del partido que estaba haciendo, lo marcó Parejo compensando la falta de colocación con la potencia que le imprimió al disparo. Acto seguido, el 1-2 lo tuvo Sobrino a la salida de cabeza, pero le llegó justo, antes de lesionarse, para rematar forzado, sin giro posible de cuello para colocar el balón. Lo rozó Kondogbia, que maniobró desde la frontal con un disparo que se marchó fuera de milagro. Sin embargo, la gloria del gol estaba reservada para Maxi Gómez, el mejor del equipo. En su acción más desequilibrante del partido, Rodrigo le puso un balón medido y el uruguayo remató como tiene que hacerlo un delantero del Valencia.

Ficha técnica:

Diego López; Víctor Gómez, Bernardo, David López , Pedrosa; Víctor Sánchez , Roca, Darder ( Granero , min.77); Wu Lei (Vargas, min.64) y Ferreyra (Campuzano, min.74).

2 - Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Diakhaby, Costa; Ferran Torres (Sobrino, min.63 (Gaya, min.88), Parejo, Kondogbia, Cheryshev (Vallejo, min.63); Rodrigo y Maxi Gómez.

Goles: 1-0, min.30: Marc Roca; 1-1, min.69: Parejo; 1-2, min.80: Maxi Gómez.

Árbitro: Pizarro Gómez (comité madrileño). Amonestó a Kondogbia (min.29).

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 18.428 espectadores.