Celades: "Es el partido más importante de la temporada"

"Vital". Albert Celades reconoce que el Valencia-Lille de la cuarta jornada de la Champions League es el partido "más importante en lo que llevamos de temporada". El técnico ha hablado de la importancia del encuentro con sus jugadores dentro del vestuario y sabe que el camino a seguir para ganar a los franceses es el de la segunda parte contra el Espanyol en Cornellà. El entrenador asegura que será fundamental contar con el apoyo de la afición y de la necesidad de hacer un partido "muchísimo mejor que en Francia". Además, confirmó que Gonçalo Guedes no estará disponible antes del parón de selecciones, no descartó al tocado Carlos Soler y apuntó que Mouctar Mangala está "preparado" para debutar en una lista por la sanción de Mouctar Diakhaby y "jugar" si hace falta. No quiere perder "ni un segundo" pensando en el resultado del Chelsea-Ajax. Los octavos pasan por Mestalla.

¿Ves preparado a Mangala para entrar en la convocatoria?

Sí está preparado y si está preparado para entrar en la lista de convocados, está listo para jugar.

¿Cómo de importante considera el partido?

Es muy importante, lo hemos hablado, es el partido más importante en lo que llevamos de la temporada, sabemos de la importancia y así lo afrontamos.

¿El camino a seguir es el de la segunda parte de Cornellà?

Ojalá las cosas buenas que hemos hecho tengan continuidad, la segunda parte fue muy buena y ojalá podamos tener ese tipo de actuaciones más tiempo.

¿Qué le pedirías a la gente para mañana?

No le pido nada, solo quiero darle cosas a la afición, solo tenemos palabras buenas para ellos, es fundamental que nos empuje y todos tenemos que ser conscientes de la importancia del partido y no tengo dudas de que nos va a apoyar como ha hecho otras veces.

¿Cómo ha vivido estos dos primeros meses en el banquillo del Valencia?

Muy bien, soy un privilegio trabajando en un club como éste con tanta historia, estoy muy contento de poder disfrutar de esto.

¿Cómo han preparado el partido porque en el primero el Lille sorprendió con su cambio táctico?

Sí que es cierto que allí tuvimos dificultades, el Lille fue mejor en todo menos en el resultado, pero sabemos que va a ser un partido de mucha dificultad, tenemos mucho respeto al Lille y sabemos que tendremos que hacer un partido muchísimo mejor que en Francia.

¿Hasta qué punto uno mira al otro partido entre el Ajax y el Chelsea. ¿Qué es mejor?

Son cosas que no podemos controlar, no podemos perder ni un segundo en lo que pase en otro sitio, tenemos que afrontar nuestro partido porque es vital para el futuro del Valencia en la Champions.

¿Cómo está Guedes?

Antes del parón sera difícil que podamos contar con él y sí que es cierto que se ha retrasado más de lo que esperábamos.

El equipo salió con falta de intensidad contra el Espanyol como ha reconocido Gayà. ¿Por qué pasa eso?

No creo que sea una cosa que haya pasado continuamente, hemos tenido ratos que no han sido buenos, pero contra Osasuna perdimos e íbamos ganando, el otro día hicimos una primera parte mala y lo bueno es que los jugadores tuvieron esa reacción y sacamos el partido adelante.

¿Es verdad que los jugadores del Valencia no quieren que baje Anil Murthy al vestuario?

No me consta.

¿Seguro?

Seguro.

¿Cómo está Carlos Soler? ¿Ha recaído de su lesión en el tobillo?

No ha recaído, pero el día del Sevilla tuvo una torcedura en el mismo tobillo, pero de sitios diferentes, así que no está descartado ni para mañana, vamos a ver cómo se encuentra en el entrenamiento y tomaremos una decisión.