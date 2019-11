Gameiro y Soler lo intentan hasta el final

Kevin Gameiro y Carlos Soler van a hacer todo lo posible por entrar en la lista de convocados de Albert Celades para la final del martes contra el Lille en la cuarta jornada de la Champions. Ninguno de los dos se lo quiere perder. El delantero y el mediocentro, que ha entrado al campo con la sesión ya empezada, ha entrenado con el resto de compañeros sobre el césped de la ciudad deportiva de Paterna, con ejercicios de balón incluidos, y al final del entrenamiento el cuerpo técnico tomará una decisión al respecto.

El delantero volvió el domingo a trabajar sobre el césped de Paterna después de la lesión muscular que le obligó a retirarse el 27 de octubre en el estadio de El Sadar. Soler, por su parte, arrastra molestias en el tobillo desde el partido contra el Sevilla. Celades, como hizo hace dos semanas con Rodrigo Moreno para el Lille-Valencia, tendrá que decidir.

No todo son buenas noticias. No están con el grupo, por contra, el resto de lesionados. Francis Coquelin, Rubén Sobrino, Gonçalo Guedes no se han recuperado a tiempo y son bajas para el encuentro contra los franceses. La ausencia de Mouctar Diakhaby por sanción podría permitir el debut en las convocatorias de Eliaquim Mangala.