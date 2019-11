Gayà: "El partido es vital y lo afrontamos como una final"

José Luis Gayà lanzó un mensaje de capitán a pocas horas de la primera "final" de la temporada contra el Lille en Champions. Así lo entiende el vestuario del Valencia. El lateral izquierdo tiró de galones en sala de prensa y señaló que es un partido "fundamental y vital" para el futuro de la Liga de Campeones. El de Pedreguer hace una llamamiento al equipo para salir con "mucha intensidad" y que no se repitan los altibajos que están condenando al Valencia en muchos partidos de la temporada. "Contra el Espanyol no salimos como debíamos salir". Gayà restó importancia a los cambios de sistema y desveló que la intención del equipo es realizar un partido "redondo" y no hay mejor día que el martes en Mestalla. No se esconde. Reconoce que el runrún de la grada no ayuda y está convencido de que si equipo y afición recuperan la "sintonía" sumar los tres puntos será mucho más fácil. Estas fueron sus palabras en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna:

Todos los partidos son finales, pero ¿esta es la primera de verdad de la temporada?

Creo que sí, lo afrontamos como una final porque el hecho de no ganar complicaría mucho los octavos y lo estamos preparando como un partido fundamental y vital para el futuro de la Champions, es importante entrar al partido con mucha intensidad y tenemos muchas ganas de que llegue.

¿Cómo se encuentra el equipo tras la destitución de Marcelino y la llegada de Celades?

El equipo se encuentra bien, venimos de algún partido no muy bueno, pero venimos de dar la vuelta a una situación complicada contra el Sevilla, remontamos contra el Espanyol y estamos ahí en la Liga y en la Champions con las opciones intactas. El equipo está bien y hay que seguir, esto solo es el principio, hay que mejorar cosas, pero el equipo está en una dinámica buena, venimos de hacer una buena segunda parte en la victoria contra el Espanyol y estamos en las dos competiciones ahí compitiendo, hay que seguir así.

¿El equipo se acaba de de sentir cómodo en Mestalla?

Problemas no tenemos, pero sí es verdad que yo como jugador y todos mis compañeros cuando estamos jugando queremos que la afición esté con nosotros, es normal que haya ciertas discrepancias con la directiva y la gente no lo esconde, pero a los jugadores eso no nos ayuda, queremos que la gente esté con nosotros los noventa minutos como otros campos y como ha hecho siempre Mestalla, nos han hecho recibimientos espectaculares que nos han ayudado a empezar ganando, hay que recuperar la sintonía con Mestalla y todo será más fácil en Mestalla.

Mañana hay que ir todos a una para conseguir la victoria.

Totalmente, Mestalla tiene que empujar porque va a ser más fácil para nosotros y para el rival tiene que ser una olla a presión, eso es muy difícil para el contrario, hay que ir todos en la misma dirección para conseguir tres puntos que serían muy importantes.

¿Por qué el equipo tiene altibajos?

No sabría decirte la razón, pero sí es verdad que el equipo no debió salir como debía salir, no hay que esconderlo, solo mejorar porque estos altibajos nos nos ayudan, nos hace falta hacer un partido completo y lo estamos buscando hacer, es verdad que a veces afecta el cansancio con tantos partidos, pero no es una excusa, estamos en ello.

¿Cómo lleva el equipo los cambios de sistema?

Tanto Marcelino como Albert son entrenadores diferentes, pero se ha demostrado que lo importante no es el sistema y sí cómo afrontas los partidos, con qué intensidad, tenemos que adaptarnos a todos los sistemas posibles, hemos hecho buenos partidos con ese 4-3-3, pero luego hay matices que no se ven porque en defensa estamos 4-4-2. Los jugadores somos los mismos, hemos hechos buenos partidos con los dos sistemas y hemos de estar preparados para competir bien con los dos sistemas.