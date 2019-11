Regresa Kanté y el Ajax quiere la revancha en Champions

El gol de Michy Batshuayi en Amsterdam lo cambió todo. El favoritismo del Ajax, las opciones del Chelsea, hasta las expectativas en este Grupo H de la Champions del propio Valencia CF, al que después de su victoria en Stamford Bridge y la contundente derrota posterior en Mestalla le venía mejor un triunfo de los holandeses. No fue así y, con dos victorias seguidas, los de Frank Lampard han logrado rehacerse y ahora mismo se puede decir que son favoritos, eso sí, antes de este partidazo que se vivirá en Stamford Bridge. Un choque con difícil pronóstico en el que ambos entrenadores recuperan a buena parte de sus futbolistas tocados, y en el que un factor clave puede ser el regreso al once del Chelsea de N'Golo Kanté, todavía inédito en esta fase de grupos.

Así lo expresaba Erik ten Hag, el técnico de un Ajax que buscará la recvancha tras lo ocurrido en el Johan Cruyff Arena. Después de asegurar que no se va a marchar al Bayern Múnich para relevar a Nico Kovac se centraba en un partido tan determinante como el que se vivirá en Londres. «El Chelsea es un muy buen equipo, están en buena forma y Kanté puede mejorarlos. Para mí está entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones. Será difícil, pero estamos deseando que llegue y si jugamos perfecto, entonces tenemos una oportunidad», decía.

El Ajax recupera a todos los futbolistas que acabaron con molestias el último partido en Holanda anre el Zwolle, Edson, Van de Beek y Lisandro Martínez. Lampar, además de Kanté, cuenta con la recuperación de dos piezas importantes, Ross Barkley y Christensen. Para él, pese al buen momento de la pareja Kovacic-Jorginho, no es problema encajar al internacional francés: «N'Golo es enorme para nosotros. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo, así que no me quejaré del buen problema que tengo con él. Quiero competir, estamos jugando cada tres o cuatro días y voy a necesitar a todos». dijo.