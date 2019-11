Manu Vallejo, fuente de energía para el Valencia CF

Semanas atrás, Manu Vallejo confesaba en SUPER las «muchas ganas» que tenía de «vivir toda la intensidad de Mestalla». El martes debutó en la Champions experimentando ese deseo entre los hombres que remontaron el partido contra el Lille para el éxtasis de la grada. «Nos encontramos con un gol en contra, pero el equipo tiene entrega, garra e ilusión de ir a por cada partido, como ya habíamos demostrado y lo vamos a seguir demostrando», comenta en 'VCF Media'.

El delantero gaditano quedó impresionado el 2 de octubre por el ambiente de Champions en la segunda jornada frente al Ajax. «Se me pone la piel de gallina, contra el Ajax calentando... Uno se ve dentro con posibilidades, es algo muy bonito. Me veo con fuerzas y preparado para lo que venga. Es importante seguir como hasta ahora. Las ocasiones están llegando y, si lo doy todo, llegarán más», indicaba días más tarde en este diario. Poco a poco, desde el estreno de San Mamés en la Liga, Albert Celades ha ido recompensando su sacrificio diario. En los últimos tres partidos el entrenador ha confiado especialmente en él para revitalizar a un Valencia golpeado por las lesiones. «Si me hubieran dicho hace dos años que hoy estaría jugando la Champions no me lo creería. He venido al Valencia CF para ayudar. Me tocó jugar, ganamos y el debut ha sido impresionante», asegura hoy.

El día del Ajax la familia Vallejo se quedó con las ganas de verlo sobre la hierba de Mestalla. Este martes, sin embargo, la alegría fue completa. Ocho familiares, entre ellos sus padres y su hermano, viajaron desde Chiclana de la Frontera para verlo en acción. Manu entró en el lugar de Kang In a los 54 minutos para revolucionar el ataque por la izquierda. Potencia e intensidad que han colaborado en la reacción recurrente del Valencia en los partidos contra Sevilla, Espanyol y Lille. En los tres el andaluz de 22 años apareció en el campo con el equipo por detrás en el marcador y en los tres los blanquinegros terminaron con un resultado positivo en su haber.

Después de haberse quedado sin jugar contra Atlético y Osasuna, ha vuelto al panorama del equipo para convertirse en una influencia positiva que Celades no descuida. Al ser preguntado por jugadores determinantes en el partido, como Ferran Torres o Kondogbia, el míster catalán incluye al joven Vallejo en su respuesta: «También destaco a Manu por las cosas que aporta y la energía que nos da». La disposición del delantero a ayudar es uno de los factores con los que está convenciendo al técnico. Su posición preferida es la de segundo punta por detrás del delantero, ahí voló en el Cádiz de Álvaro Cervera. No obstante, el extremo izquierdo lo conoce perfectamente. Es un lugar desde el que rompe en diagonal y, además, le descarga de la presión del gol.

Las lesiones de Denis Cheryshev y Gonçalo Guedes abren un espacio a Manu Vallejo y Kang In para disputarse la titularidad en el flanco izquierdo, al menos, este próximo sábado contra el Granada en Mestalla. «Lo bonito de estar en un equipo grande es que no tienes tiempo de quedarte saboreando una victoria. Estamos con ganas e ilusión de que llegue el partido contra el Granada para pelearlo y llevarnos los tres puntos», indica. Esa es la meta de la plantilla, alcanzar los 20 puntos, antes del parón de Liga. «Es una competición muy igualada. Es difícil ganar partidos. Si ellos están arriba es por su trabajo fenomenal, pero nosotros vamos a por la victoria».

En esta escalada progresiva del 'torbellino' Vallejo la próxima cima es hacer el primer gol. En Cornellà-El Prat gritaba de rabia tras ver como se lo anulaba el árbitro. Manu no duda sobre las personas a las que dedicará su primer gol: «¡A mi familia! A mis padres, a mi hermano, a mi novia, que convive conmigo, y a más familiares...», acaba.