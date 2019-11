"Las dos veces que volví a Mestalla me llevé la victoria"

Roberto Soldado, jugador del Valencia CF entre 2010 y 2013, se ha pronunciado este miércoles sobre la visita del sábado a Mestalla con el Granada CF. El delantero centro avisa de que ya ha jugado contra el Valencia con otra camiseta, la del Villarreal CF, con resultado positivo para sus intereses. "Ya he vuelto con la camiseta del Villarreal a Mestalla y las dos veces que volví conseguí la victoria, esta espero que sea igual", comenta el valenciano.

"Mi salida fue un momento complicado en lo personal. No era una situación fácil en el club. Habrá gente que me reciba bien y otra que lo haga mal. Sólo pienso en los tres puntos", añade.

"El Valencia CF es un equipo fuerte en las transiciones y además tienen a Dani Parejo. Teniendo esos dos puntos controlados nos puede ir bien", asegura el '9', que mantiene durante años una excelente relación personal con el capitán valencianista. Tanto con él, como con Jaume Costa, con el que coincidió en Vila-real, se mantiene en contacto. "Hablé con Parejo y con Jaume Costa sobre el partido que han tenido en la Champions".

Sobre su pasado en el club de Mestalla, del que se marchó envuelto en cierta polémica y tras el pago de 30 millones de euros por parte del Tottenham, Soldado deja claro que dio todo en cada uno de los 136 partidos oficiales que jugó. Y las cifras, 82 goles, le dan la razón. "Cuando vestía la camiseta del Valencia CF siempre pensaba en defenderla al 100%. Ahora pienso en hacer lo mismo con la del Granada".

Después de las últimas derrotas frente a la Real Sociedad y el Getafe, el Granada visitará el estadio blanquinegro el sábado a las 16:00 horas en la décimo tercera jornada de la Liga. Cuestionado sobre las dudas de los resultados inminentes, indica: "Nuestra línea de trabajo es la misma. Vamos ahora con más ganas de afrontar este partido. Lo que queremos es lograr los tres puntos ante un rival muy complicado. No será nada fácil".

Por último, el delantero internacional se refiere al enfado que hace visible en los partidos por no jugar todo lo que desea. "Las muestras de cabreo cuando me ha cambiado el míster son más conmigo mismo que por la decisión. Contra Osasuna sé que no lo hice bien. Más allá de quien juegue, lo primero es que ganemos. (Los nervios en el banquillo) Es mi forma de vivir el fútbol. El día que deje de vivirlo así me iré a mi casa", concluye Roberto Soldado.