Celades mima a su Valencia CF en la sesión de trabajo

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha participado como un jugador más en los rondos de calentamiento. Un comienzo del trabajo cargado de buen ambiente, bromas, risas e incluso algún que otro abrazo del técnico con unos futbolistas con los que está encantado por profesionalidad y compromiso. Manu Vallejo es un ejemplo en este sentido, de ahí la complicidad que se observa entre el delantero gaditano y Celades.

El ex del Cádiz tiene la posibilidad de ser titular este sábado en el extremo izquierdo en el partido frente al Granada CF (16:00, Mestalla). Manu o Kang In Lee pujan por un lugar en el once en el último partido previo al parón de la Liga por los compromisos de selecciones. Frente al Granada las bajas continuarán golpeando al equipo, razón por la que el cuerpo técnico no quiere cargar las piernas de un equipo que acumulará en un mes siete partidos.

Tras el choque con el Lille, José Gayà ya alertó de que el equipo estaba cansado, si bien precisó que no es excusa para afrontar la décimo tercera jornada antes del descanso con la obligación de vencer al rival nazarí. Este jueves el entrenamiento ha durado alrededor de 50 minutos, ha sido distendido y varios de los titulares, como Geoffrey Kondogbia o Daniel Wass, se retiraron bastante antes del final.

Las bajas fuerzan a Celades a no poder realizar rotaciones un partido más. Este jueves tampoco han entrenado con el grupo ninguno de los jugadores lesionados: Coquelin, Cheryshev, Gonçalo Guedes, Carlos Soler, Sobrino ni Piccini. El italiano sigue rehabilitándose de una lesión en la rótula de larga duración, que le tendrá lejos de los campos hasta los primeros meses de 2020.