Gabriel está de once ideal de la Champions League

La plataforma WhoScored publicó la formación de los once jugadores con mejores estadísticas de la última jornada, en la que algunos jugadores del Valencia CF tenían opciones de entrar. Jugadores como Ferran Torres, en una de sus mejores noches como valencianista o Gabriel Paulista, que tiene una plaza en el once, firmaron actuaciones que les convirtieron en candidatos serios a compartir once con los Piqué, Kroos y Benzema. En una jornada donde las remontadas se dieron lugar en distintos partidos y sus protagonistas han merecido estar en el once, el central valencianista quedó apartado del once ideal de la UEFA, aunque fue uno de los pilares fundamentales para que su equipo reviviera en Mestalla, ante un Lille que parecía que iba a llevarse los tres puntos a Francia, con unos números a la altura máxima de la competición europea.

Las estadísticas que dejó Paulista son dignas de destacar, en un encuentro en el que fue el jugador con mejores números en defensa, así lo avalan sus doce de trece duelos ganados por un balón dividido, ya sean aéreos o en tierra. Fue una muralla para los delanteros franceses, con cinco intercepciones, nueve recuperaciones y una total efectividad en las entradas realizadas. Además, aseguró el balón y no creó peligro propio para el Valencia, con un buen porcentaje de pases completados con éxito -un 79%- y dos despejes de balón que alejaron la amenaza del ataque del Lille.

En la zaga defensiva de este once en el que priman los números, Paulista está acompañado por Achraf, del Borussia Dortmund, en la remontada del equipo alemán ante el Inter, junto a Piqué, en un partido en el que el Barça empató ante el Slavia de Praga y Marcelo, clave en la goleada ante el Galatasaray.