"El objetivo es tener la continuidad de las segundas partes"

Albert Celades tiene claro que el gran objetivo del partido contra el Granada es conseguir la regularidad y la continuidad en el juego que aún no tiene el equipo. El técnico advierte que hay muchas diferencias entre las primeras partes y las segundas y quiere ofrecer un buen nivel desde el principio. "Queremos tener mas continuidad en las cosas buenas que estamos haciendo, ese es el objetivo". El otro es "irse al parón en una buena situación" en la tabla. El técnico asegura que Kondogbia está recuperando "el nivel del pasado", pide no "sobrepresionar" la evolución de Ferran Torres y Kang In y asegura que Parejo está "centrado y se siente dentro del grupo" a pesar de haberse quedado fuera de otra lista de la selección española. Además, volvió a pedir el apoyo de la grada y afirmó que Mangala no está para jugar los noventa minutos. Por último, no pudo confirmar si Guedes estará disponible dentro de dos semanas en la vuelta a la competición. Esta es su rueda de prensa íntegra:

Ha entrado Vicente Esquerdo en la convocatoria. ¿Por qué lo ha elegido?

Es un chico que nos puede ayudar por la composición de la convocatoria y porque nos gusta

¿Cuál es el tiempo estimado de recuperación para cada lesionado?

Me encantaría decirlo y saberlo, pero tenéis partes médicos de todos los jugadores. Tampoco sabemos los tiempos, hay situaciones como la de Guedes que pensábamos que ya estaría jugando y se ha retrasado, pero nuestra idea es recuperar gente después del parón si todo va con normalidad.

¿Qué le parece el Granada?

Es un rival muy bueno, es un recién ascendido que lo está haciendo muy bien, si hubiera ganado la semana pasada sería líder, llevamos ya unos cuantos partidos y siguen arriba, con buen fútbol, es un equipo bien organizado en defensa, pero muy atrevido en ataque, tiene una media muy alta de goles fuera de casa, tiene un entrenador muy bueno que conozco del Sevilla B, tiene buenos jugadores en la parte ofensiva con mucho talento y velocidad y nos va a poner en muchas dificultades.

¿Cómo ves a Kondogbia después de este paso adelante que ha dado?

Hablamos de él el otro día, después de la lesión le había costado coger el tono, pero en los dos últimos partidos contra el Espanyol y el Lille está volviendo a ese nivel que todos hemos visto en el pasado y todavía tiene margen para mejora, él es consciente de ello y nosotros vamos ayudarlo. Lo que hemos visto es lo más normal, lo que no era normal era lo de antes, ahora está en un proceso mejor.

¿Cómo valora que haya jugadores tratándose con el anterior médico del Valencia, el doctor Maestro?

Sigue siendo, no es anterior, es un empleado del club y forma parte del servicio médico. Todo sigue igual, no ha cambiado nada en ese aspecto.

¿Cómo ves a Dani Parejo después de quedarse fuera de la selección?

Nos encantaría que fuera convocado pero respetamos mucho la decisión del seleccionador, es nuestro capitán, lo está jugando todo, nos está ayudando mucho, la responsabilidad con la que actúa es para ser halagada, para nosotros es fundamental y el hecho de que no vaya... yo creo que es un jugador que está en el grupo, pero no es fácil porque hay muchos jugadores de mucho nivel, para nosotros es imprescindible, es nuestro capitán y es muy bueno tenerlo con nosotros. Él está jugando a muy buen nivel, sabe que forma parte de su grupo, pero no es fácil entrar en una lista, yo le veo bien, centrado, sabe que la selección es una consecuencia de mucho tiempo de trabajo y le veo con normalidad.

¿Es hora de dar continuidad a todo lo que se vio contra Espanyol y Lille?

En estos dos últimos partidos esos buenos ratos lo que nos gustaría es que eso pasara más a menudo, queremos tener mas continuidad en las cosas buenas que estamos haciendo, ese es el objetivo.

¿Qué pasa con Guedes y Carlos Soler?

Con Carlos hay que ser prudente, tuvo una lesión importante, ha estado dos meses de baja, es una lesión que es puñetera porque tiene dolor, el día del Sevilla se hizo daño en ese tobillo, no es la misma lesión, pero queremos ser cautos y no correr riegos porque es una lesión complicada. En el caso de Guedes yo dije que se iba a incorporar en los siguientes días, pero no fue así, siguió con molestias, esa lesión parecía una cosa y luego parecía algo más y requiere más tiempo del que pensamos al principio, me gustaría decir los plazos pero no los sabemos, Guedes avanza bien, pero no sé si estará para después del parón, por eso no quiero volver a meter la pata.

Mangala entra por segunda convocatoria consecutiva. ¿En qué nivel físico y mental está?

A nivel mental está al cien por cien, tiene ganas de jugar, entrena con normalidad y a nivel físico, con tanto tiempo de inactividad, difícilmente puede jugar un partido entero de alto nivel, es una opción más, pero difícilmente puede jugar noventa minutos.

¿Qué le pasa al equipo en las primera partes?

El otro día sí que es cierto que la primera parte nos pareció poco, tenemos que exigirnos más, la idea no era esa, pero el rival te pone en dificultades, nos costó salir de la primera línea de presión, pero en la segunda parte ajustamos cosas y todo función mejor, queremos que lo de las segunda partes pase más a menudo y tenga más continuidad y lo que pasó en la primera parte no tenga tanta continuidad.

¿Cómo ves la evolución de Ferran Torres?

Está yendo con normalidad a la sub-21. Ferran, como en el caso de Kang In, son dos chicos muy jóvenes y lo que mejor podemos hacer es dejarlos tranquilos y que evolucionen, hay mucha gente con ganas de verlos, son dos jugadores de talento, de gran futuro, pero la mejor manera de que ese futuro llegue, es no sobrepresionarlos, llevan poco tiempo en el fútbol profesional y es un proceso por el que tienen que pasar

Vimos un gran ambiente en Mestalla. ¿Espera que se repita?

Lo del otro día es un ejemplo de lo que nos gustaría que pasara y de lo importante que es afición, cuando empujan todo es más sencillo para los que están en el campo y más difícil para el rival, y al revés, si vamos todos de la mano es más fácil conseguir los objetivos, estamos agradecidos a la afición y ojalá vivamos un gran ambiente, es muy importante para irnos antes del parón es una buena situación.

¿Esta situación del último mes con la dirección deportiva huérfana sin Mateu Alemany le ha afectado en algo?

No, porque he trabajado con normalidad desde el principio, hace varias semanas dije que el interlocutor mío era Jorge López, no me ha influido en nada, he trabajado con normalidad.