Celades exige al Valencia CF el nivel de las segundas partes

El Valencia CF se ha convertido en un equipo de segundas partes y eso es algo que no acaba de convencer a Albert Celades. Nueve de los diez últimos goles del equipo desde el último parón de selecciones han llegado en la última media hora. La única excepción es el gol de Rodrigo Moreno en El Sadar. El resto de partidos se levantaron en la segunda parte contra el Atlético de Madrid (1-1), Sevilla (1-1), Espanyol (1-2) y Lille por partida doble en Francia (1-1) y en Mestalla (4-1). El técnico ha hablado en el vestuario de la necesidad de arrancar con fuerza las primeras partes y no tener que remar contracorriente en las segundas por mucho carácter que saque el equipo frente a la adversidad. Celades advierte que existen muchas diferencias entre las primeras partes y las segundas y quiere ofrecer un buen nivel desde el principio. Conseguir esa continuidad es uno de los objetivos de esta tarde contra el Granada.

«El otro día -en referencia al Lille- sí que es cierto que la primera parte nos pareció poco, tenemos que exigirnos más, la idea no era esa, pero el rival te pone en dificultades, nos costó salir de la primera línea de presión, pero en la segunda parte ajustamos cosas y todo función mejor, queremos que lo de las segunda partes pase más a menudo y tenga más continuidad y lo que pasó en la primera parte no tenga tanta continuidad. En estos dos últimos partidos esos buenos ratos lo que nos gustaría es que eso pasara más a menudo, queremos tener mas continuidad en las cosas buenas que estamos haciendo, ese es el objetivo», aseguró.

Celades confía en su equipo aunque advierte de las dificultades que pondrá el Granada. «Es un rival muy bueno, es un recién ascendido que lo está haciendo muy bien, si hubiera ganado la semana pasada sería líder, llevamos ya unos cuantos partidos y siguen arriba, con buen fútbol, es un equipo bien organizado en defensa, pero muy atrevido en ataque, tiene una media muy alta de goles fuera de casa, tiene un entrenador muy bueno que conozco del Sevilla B, tiene buenos jugadores en la parte ofensiva con mucho talento y velocidad y nos va a poner en muchas dificultades».

Más allá de lo deportivo, Celades sabe que otra de las claves del partido será recuperar la química entre equipo y afición mostrada el martes en Champions. «Lo del otro día es un ejemplo de lo que nos gustaría que pasara y de lo importante que es afición, cuando empujan todo es más sencillo para los que están en el campo y más difícil para el rival, y al revés, si vamos todos de la mano es más fácil conseguir los objetivos, estamos agradecidos a la afición y ojalá vivamos un gran ambiente, es muy importante para irnos antes del parón es una buena situación.

El técnico tuvo palabras de elogio para Geoffrey Kondogbia después del paso adelante que dio contra el Lille. «Después de la lesión le había costado coger el tono, pero en los dos últimos partidos contra el Espanyol y el Lille está volviendo a ese nivel que todos hemos visto en el pasado y todavía tiene margen para mejora, él es consciente de ello y nosotros vamos ayudarlo. Lo que hemos visto es lo más normal, lo que no era normal era lo de antes, ahora está en un proceso mejor».

Además, pidió tranquilidad para Ferran y Kang In. «Ferran, como en el caso de Kang In, son dos chicos muy jóvenes y lo que mejor podemos hacer es dejarlos tranquilos y que evolucionen, hay mucha gente con ganas de verlos, son dos jugadores de talento, de gran futuro, pero la mejor manera de que ese futuro llegue, es no sobrepresionarlos, llevan poco tiempo en el fútbol profesional y es un proceso por el que tienen que pasar», explicaba.



Guedes y Soler, sin vuelta

Celades no confirmó que Guedes y Soler estén de vuelta tras el parón. «Con Carlos hay que ser prudente, tuvo una lesión importante, ha estado dos meses de baja, es una lesión que es puñetera porque tiene dolor, el día del Sevilla se hizo daño en ese tobillo, no es la misma lesión, pero queremos ser cautos y no correr riesgos. En el caso de Guedes yo dije que se iba a incorporar en los siguientes días, pero no fue así, siguió con molestias, esa lesión parecía una cosa y luego parecía algo más y requiere más tiempo del que pensamos al principio, me gustaría decir los plazos pero no los sabemos. Guedes avanza bien, pero no sé si estará para después del parón».