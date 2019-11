"No tengo ego. Es el Valencia CF de los valencianistas"

Albert Celades, entrenador del Valencia, destaca el espíritu de "superación" y las mejoras defensivas de los jugadores, que han encadenado tres victorias en esta semana previa al parón. El técnico no concreta los objetivos, pero afirma que es consciente del club en el que trabaja. "Todos debemos exigirnos mucho más", asegura. Según dice el andorrano, la acumulación de partidos "tan exigentes y al límite" es la causa principal de la plaga de lesiones que se está sufriendo. No obstante, Celades reconoce reuniones a diario con el cuerpo médico para encontrar una explicación al hecho de que haya ya nueve futbolistas en la enfermería. En cuanto a cuál es el porcentaje de su filosofía y obra a estas alturas en el equipo, Celades responde: "No tengo ningún ego en esto. Es el Valencia de todos los valencianistas. Nada mas".

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador blanquinegro después de la victoria contra el Granada CF (2-0)



¿Es esta la victoria más meritoria desde su llegada por las bajas, las lesiones, el hecho de jugar contra el rival revelación, el Granada, el derroche físico en la Champions...?

No sé, sí sé que tiene mucho mérito por las dificultades durante el partido, dos lesiones, y porque venimos justos, con muchos partidos a la espalda, con muchos jugadores jugando más de lo que nos gustaría. Este grupo tiene carácter, nunca se rinde ni baja los brazos, así que estamos muy contentos por el rendimiento de los jugadores, ahora vamos a descansar un poco

¿Ahora sin Coquelin y Kondogbia qué soluciones para el mediocampo planea para los partidos posteriores al parón?

No sólo estamos con Parejo, no ha jugado solo. Daniel Wass ha estado a su lado y lo ha hecho fenomenal, ha estado fantástico más allá del gol. Y lo ha hecho muy bien, pese al tiempo que llevaba sin jugar ahí. Estamos satisfechos con todos los jugadores que tenemos, no tenemos reproches con nadie, al contrario, sólo agradecimiento. Cada partido nos dan una lección de superación y con lo que tenemos vamos para adelante

¿Qué balance ahora con el equipo cerca de las posiciones de arriba en la clasificación?

Nos gustaría estar más arriba, meter más goles, encajar menos, tener más puntos... Estamos en una buena situación. En Champions, en un grupo muy difícil con dos de los mejores clubes de Europa, Ajax y Chelsea, yotro equipo muy bueno como el Lille. En la Liga hemos mejorado, estamos acercándonos a las plazas de arriba, pero debemos seguir, tenemos que exigirnos más porque podemos dar más. Hoy es uno de esos días en el que los jugadores han dado ejemplo de compromiso, acabando como hemos acabado, presionando hasta último minuto muy alto. Después de muchos días con la portería a cero, especialmente, en casa donde no lo habíamos conseguido. Tiene mucho mérito, además el rival era muy bueno. El Granada ha hecho un inicio sensacional con buenos jugadores y siguen arriba. No es casualidad

Parece que Ferran Torres se ha destapado de manera definitiva

Ya lo dije en la previa, lo mismo para Ferran que para Kang In. Son jóvenes y hay que dejarles tranquilos. Ferran sólo tiene 19 años. Estamos contentos, pero necesitamos más de ellos. Hay que dejarles para que ofrezcan un rendimiento acorde a un jugador del Valencia, lo mejor que podemos hacer es dejarles y darles un poco de normalidad

Han caído dos lesionados más, ¿qué análisis hace de esta situación?

Siempre que cae un lesionado es una tristeza para el que le pasa y para el equipo porque no podemos disfrutar de uno de nuestros jugadores. Es una situación difícil, lo peor que le puedes pasar. Seguimos yendo al límite en partidos de tanta exigencia. En todos los partidos se ha ido al límite, no hemos tenido ninguno tranquilo

¿Cuánto de Celades y su idea hay ya en este Valencia?

No tengo ego con eso. Es el Valencia de todos los valencianistas, nada más.

¿Ha sido el partido en Mestalla con mayor equilibrio entre defensa y ataque?

Estamos satisfechos, el equipo ha estado más sólido en defensa. Ha tenido un comportamiento bueno como equipo que nos ha permitido no encajar. Podría pensarse que el Granada viene de Segunda, que este tipo de euqipos son organizados, pero con altas carencias ofensivas. Y no es así. Ellos tenían una media de goles fuera de casa superior a los dos goles por partido, son un equipo atrevido, ofensivo y muy bueno. El hecho de no haber encajado hoy es para sentirse contento

¿Por qué no salió Thierry Correia para jugar en el lateral derecho?

Así lo decidimos, entendimos que Jaume nos podía ayudar, ya que tenía un renidmiento bueno cuando ha estado jugando en lateral izquierdo... No le veo tanta... Cuando un lateral derecho juega en la izquierda no suele pasar nada. En cambio, si ponemos a un zurdo en la derecha mucha gente se sorprende. Para mí no es ninguna sorpresa.

Dani Parejo miró a la grada pidiendo apoyo como un gran capitán

No sólo nos aporta mucho en el juego, siempre destaco la personalidad que tiene. No es fácil encontrar jugadores así. Cuando has jugado ahí abajo lo sabes. Por ejemplo, contra el Lille encajamos un gol en una situación de juego suya, pero continuó con normalidad y personalidad, tirando el penalti como lo tiró. Es de admirar como solventa esas situaciones

¿Tan lejos está Correia de la forma óptima para jugar? ¿Tan verde está? Cuando habló de los jóvenes a él no lo nombró

No. para nada, no lo veo verde a Correia, pero veo a Jaume Costa muy bien. No lo nombré porque no estaba en la pregunta, exactamente lo mismo que con Kang In y Ferran

Equipo competitivo que planta cara a la revelación de la Liga con una plaga de lesiones

El equipo está respondiendo muy bien. Tenemos bajas importantes, pero siempre decimos que cuando hay bajas, pese a ser un momento difícil, es la oportunidad para otro jugadores. Aquí todo el mundo está preparado para jugar y desea ayudar al equipo, trabajan y se entrenan bien. Es una suerte contar con un grupo de jugadores como este

¿Qué les pasó a Kondogbia y Rodrigo Moreno?

Kondo ha notado una molestia en la parte posterior de la pierna. Mañana le harán pruebas y sabremos más. Rodrigo ha sido un dolor en la espalda, parace que no es grave, pero también está pendiente de pruebas mañana. Eso es lo que yo sé

Mejores defensivas

Estamos contentos por la portería a cero. Primera vez en Mestalla, antes fue frente al Chelsea y el Athletic. No es cosa de una u otra línea, sino de todos. Los delanteros, los jugadores de banda, todos, han trabajado en estos aspectos defensivos. Cuando se defiende bien es mérito de todo el conjunto

¿Qué valoración del VAR hacen en el equipo. Parece que, una vez más, se revisan al detalle las acciones que benefician al Valencia y no al revés.

Sí, lo has definido muy bien. Lo has dicho tú

El equipo está a tres puntos del primero de la Liga española (al acabar el partido)

Nada especial. Estamos contentos porque es una victoria de mucho mérito. No es fácil después de un partido de tanta exigencia física y mental, de mucha exitación tras la jornada del martes en la Champions. Volver a la Liga con normalidad no es fácil, que los jugadores den ese rendimiento con un partido serio, completo, hagan dos goles, pudiendo ser alguno más, que no encajen, y sólo se haya sufrido en esa situación que sacó Wass y algún centro lateral... Apenas nos crearon ocasiones en contra. Lo de la tabla y los puntos, bueno seguimos avanzando, mejor así que al revés, por supuesto. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, tenemos que exigirnos todos mucho más y seguir trabajando y ver hasta dónde podemos llegar

¿Mantiene reuniones con el equipo médico para saber qué pasa?

Sí, nos gustaría no tener tantas lesiones y tenemos reuniones todos los días. Tenemos cierta inofrmación, tampoco es para volverse locos, creemos que estas lesiones, algunas son traumatismos como con Guedes, no por sobrecarga y esfuerzo... Creemos que todo ha sido por el cúmulo de partidos seguidos y de tanta exigencia. Al final los jugadores lo pagan

¿La zona Champions es el habitat natural de este Valencia CF? ¿Le ilusiona?

Nosotros nos ilusionamos con venir todos los días a trabajar y a entrenar con este grupo de jugadores. El verles entrenar de esa manera, la mentalidad, y ver el reflejo en los partidos nos ilusiona. Este grupo da lecciones cada partido, podrán jugar mejor o peor pero se sobreponen a situaciones adversas. Uno cuando convive con ellos cada día se siente orgulloso y contento

Kang In está aumentando su tiempo de juego. ¿Qué debería hacer para ser un jugador mejor y más completo?

Kang In tiene que seguir mejorando, sólo tiene 18 años, es muy joven. Acaba de llegar al fútbol profesional, empezando en el alto nivel. Hay que tratarlo con normalidad, dejarle espacios, sitio y tiempo. Y él poner de su parte en entrenar trabajar y progresar