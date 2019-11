"Vamos encaminados a lo que nos merecemos, somos uno de los mejores de LaLiga"

Estas fueron las valoraciones de Ferran Torres tras un nuevo triunfo del Valencia CF en el que volvió a ser protagonista con el gol para cerrar el partido tal y como ya hiciera contra el LOSC Lille en la Champions.

Enhorabuena por el golazo para culminar la victoria.

"Ha sido una semana fantástica y vienen unos días para desconectar un poco y volver con todo contra el Betis"

Hoy ha sido una importante victoria para escalar posiciones, en una segunda parte en la que lo habéis dado todo.

"Sabíamos que el Granada había hecho un inicio de liga muy bueno y con el planteamiento con el que hemos jugado, nos ha dado los tres puntos"

Ha habido un poco de nerviosismo con el VAR, ¿no?

"Siempre es complicado, porque piensas que es gol y al final te lo anulan. Pero hemos seguido concentrados y ha salido bien"

Has podido culminar la victoria con un golazo.

"Sí, al principio he dudado si pasarla o no, pero se me han acabado las situaciones y al final he chutado"

Tu celebración ha sido besando el escudo del Valencia, ¿es un agradecimiento a la afición?

"La afición es uno más para nosotros y no tenemos nada que reprocharles, porque siempre no han apoyado y hay que agradecerlo"

Estáis en viviendo una línea ascendente de la que estabais seguros que ibais a conseguir.

"Vamos encaminados a lo que nos merecemos. Somos uno de los mejores equipos de la liga y tenemos que seguir con la racha"

En este parón que se viene podréis recuperar a futbolistas lesionados.

"Tenemos que pensar en los que están disponibles, tenemos que sumar todos porque vamos a una"

En ese paso de la Sub-19 a la Sub-21, ya te has hecho un fijo para el seccionador

"Siempre es bonito que Luis continúe confiando en mí y estoy de enhorabuena"