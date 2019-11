Paulista y Garay no pueden rotar en este Valencia CF

Gabriel Paulista y Ezequiel Garay son más importantes que nunca. El brasileño y el argentino, que pasarán a la historia del Valencia por ser la pareja campeona de la final de la Copa del Rey de 2019, se han convertido en insustituibles. Ninguno de los dos puede entrar en rotaciones. El buen momento deportivo por el que atraviesan los dos centrales 'titulares', unido a la lesión de Mouctar Diakhaby y al estado físico de Eliaquim Mangala los convierte en fijos para Albert Celades. No se pueden resfriar. Esta tarde en Mestalla saldrán de inicio contra el Granada. No hay otra opción. El técnico y el equipo los necesita. El objetivo es volver a dejar la portería a cero. Algo que no ha sucedido en los últimos ocho partidos. Desde el 28 de diciembre en San Mamés.

No es casualidad que la mejora del equipo haya coincidido con el buen momento por el que atraviesan Garay y Paulista. Mestalla ha intentado darles descanso, pero la exigencia del calendario, la lesión y la expulsión de Diakhaby, así como la inactividad de Mangala, lo ha hecho imposible. Gabriel, por ejemplo, solo ha rotado en dos de los 14 partidos de Celades en el Valencia contra el Athletic y el Espanyol. Garay, por su parte, también ha podido descansar solo dos partidos contra el Getafe en Mestalla y el Lille en Francia. En el resto de partidos jugaron juntos. No hay más.

El problema puede ir para largo. Diakhaby se lesionó contra el Espanyol, aguantó los noventa minutos y se resintió en el entrenamiento posterior. El francés se sometió a pruebas médicas y tiene «molestias físicas en el sóleo de la pierna izquierda». El tiempo estimado de baja no ha sido ofrecido por el club y queda «pendiente de evolución». Según ha podido saber Superdeporte el francés podría estar apartado de los terrenos de juego cerca de un mes, igual que Francis Coquelin con una rotura de fibras en los isquiotibiales o Denis Cheryshev con una lesión muscular en la cara anterior del muslo derecho.

Mangala, por su parte, todavía está lejos de ser una solución en defensa tal y como asegura Celades. El entrenador deja claro que el francés no está para jugar los noventa minutos. «A nivel mental está al cien por cien, tiene ganas de jugar, entrena con normalidad y a nivel físico, con tanto tiempo de inactividad, difícilmente puede jugar un partido entero de alto nivel, es una opción más, pero difícilmente puede jugar noventa minutos», afirmó.