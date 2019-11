Un derbi vale más que tres puntos

El primer derbi de la temporada entre Valencia Mestalla y Atlético Levante llega con ambos equipos en situaciones muy similares en la tabla clasificatoria. Separados por un solo punto –el que aventaja a los levantinistas- ambos llegan con la firme intención de vencer y distanciarse de las posiciones de peligro.

El objetivo es la salvación para los dos y son conscientes de que un triunfo en este duelo tendría un valor intangible prácticamente superior al premio tangible de los tres puntos. Por lo que respecta a los valencianistas, el cuadro de Chema Sanz afronta el envite con una carga de moral superior a lo habitual. Tras estar atravesando un mal momento, la victoria al Villarreal 'B' en el feudo de Miralcamp ha supuesto un 'subidón' dentro del vestuario.

Dejar la portería a cero para vencer a uno de los aspirantes al ascenso ha sido más que una simple victoria, por lo que encadenar dos 'derbis' se presenta como la oportunidad idónea para salir del barro y empezar a encauzar un nuevo rumbo. El conjunto granota, por su parte, viene de perder contra un Castellón que este año opta a todo. Antes de recibir al conjunto orellut, el At. Levante llevaba dos encuentros sin conocer la derrota y su intención no es otra que asaltar el Puchades. Primero por conseguir una renta de cuatro puntos sobre un rival directo y segundo por inyectarse una dosis de adrenalina para afrontar los siguientes compromisos.



Partidos de mucho balón

Independientemente de cómo lleguen al encuentro, los derbis de filiales siempre son atractivos e impredecibles. Al contrario que la mayoría de jornadas contra equipos veteranos de Segunda 'B', el balón y el intercambio de golpes predominará sobre la fricción y las interrupciones. Para el encuentro, Chema Sanz podrá contar con Vicente Esquerdo a pesar de que estuvo ayer con el primer equipo y, si no pasa nada extraño, será titular. El que no tendrá la misma suerte será uno de los protagonistas de los últimos derbis, el meta del Levante Dani Cárdenas, que se encuentra concentrado con el primer equipo y podría jugar si Aitor finalmente tiene que estar en la Mesa Electoral. Con el que no podrá contar el técnico valencianista será Jordi Sánchez y para suplirlo la opción más factible es que el propio Esquerdo acompañe a Sergio Moreno.