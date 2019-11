La bronca de Mateu con el FC Barcelona por la Supercopa

La RFEF sortea este lunes los enfrentamientos de semifinales de la Supercopa de España, que se disputarán por primera vez esta temporada en formato Final Four FC Barcelona, Valencia CF, Real Madrid y Atlético de Madrid. Un torneo sobre el que el Valencia CF manifestó desde el principio su disconformidad al sentirse perjudicado primero por el hecho de que se cambiara un formato ya establecido y aprobado y segundo por el reparto económico que estaba previsto en un principio para los cuatro contendientes.

Este último punto fue objeto de una fuerte disputa dialéctica en LaLiga, especialmente entre Mateu Alemany y el representante del FC Barcelona. Además de verse perjudicado por un nuevo formato que le obligaría a disputar dos partidos en lugar de uno para acceder al título, los ingresos mínimos que tenía garantizados el Valencia CF no estaban a la altura de las expectativas, muy por debajo de lo que podían recibir el Real Madrid y el propio FC Barcelona.

Horario y dónde ver el sorteo de la Supercopa de España

La bronca tuvo su efecto y un claro beneficio para el Valencia CF. Mateu, ejerciendo todavía como director general, provocó un borrón y cuenta nueva y un nuevo reparto del que en los últimos días se han conocido los detalles. Al final, con una cifra de ingresos por la disputa del torneo en Arabia Saudí que se podría acercar a los 50 millones de euros, los dos finalistas se llevarán 12 millones y 8,9 los dos que resulten eliminados en la semifinales, según la información adelantada por Marca.



Tal como quedó establecido ya en el mes de abril, las fechas de las semifinales de la Supercopa de España serán el 8 y 9 de enero de 2020, mientras que la final entre los dos ganadores se jugará el 12 de enero. Todos los partidos tendrán comno escenario el estadio del complejo deportivo Rey Abdullah en Jeddah, la ciudad más grande del país, próxima a La Meca.

Será la segunda vez que la Supercopa de España de disputa fuera de nuestras fronteras. La RFEF ya llevó la última edición disputada en agosto de 2018 a la ciudad de Tánger, en Marruecos, un partido que disputaron Sevilla y FC Barcelona.

Aunque el Valencia CF nunca se negó a disputar el torneo, sí manifestó su desacuerdo antes incluso de jugarse la final de la Copa del Rey en la que resultó campeón. "Veremos la resolución y después veremos si vamos por la vía ordinaria o no, pero nosotros no tenemos ninguna intención de no jugarla ni de bloquear nada. La vamos a jugar donde sea y contra quien sea. Y la vamos a intentar ganar", dijo mateu Alemany en su día.

Aún así, el club envió un burofax a la RFEF advirtiendo de que se reservaba "el ejercicio de las acciones legales que correspondan en defensa de sus legítimos derechos e intereses en caso de que finalmente dicho extremo del orden del día resultara aprobado por la Asamblea". Se refería a la inclusión en el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF sobre la 'Aprobación del nuevo modelo de competición y, en su caso, calendario de la Supercopa de España.

El Valencia CF recordaba a través de un comunicado que el sistema de competición para la Supercopa de España se establece sobre la base de los resultados deportivos obtenidos en la temporada anterior, según quedó establecido para la actual campaña en la Circular nº 4 de la RFEF de 25 de julio de 2018, donde se definía claramente, en su página 31, los equipos participantes: "Los clubes que resultaron campeones en la temporada anterior del Campeonato Nacional de Liga de Primera División y del Campeonato de España/Copa de SM el Rey. Si un mismo club se hubiera proclamado campeón de liga y de Copa, se disputará entre éste y el subcampeón de Copa",decía dicha circular de la propia RFEF.

El Valencia CF proponía aprobar el nuevo formato de la Supercopa a partir de la temporada 19/20 en adelante.