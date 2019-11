Las 8 confesiones de Mateu Alemany

Mateu Alemany ya se ha despedido del Valencia CF y sus aficionados en una comparecencia ante los medios de comunicación. El ex director deportivo ha dejado muchas frases interesantes y no ha dejado de tocar varias facetas del club. Estas son, en resumidas cuentas, las ocho mejores frases:



Explicaciones

"A mí por parte del club nadie me ha dado una explicación concreta de las razones por las que dejo de ser director general del Valencia. Ni el propietario ni el presidente. La reunión con Peter en términos respetuosos y agradables".



Falta de comunicación

"Debimos buscar unos procesos de comunicación más directos del área técnica con el máximo accionista. Tal como está estructurado el club y la visión del señor Lim, las decisiones son suyas claramente. Peter tiene gente suya aquí, vinculada a sus empresas, de su país. He tenido 8-9 reuniones al año con Peter, y el míster por razones de partidos, 4 reuniones. Es muy poco".



Tristeza

"No lo entiendo por qué salgo del Valencia CF porque me considero un hombre de club. En los clubes profesiones hay códigos, si ganas no toques nada. Lamento tener que dejar el Valencia CF y estoy muy tiste. Busco explicaciones y la única que puedo entender es en base a un comentario público que hizo el presidente y enlaza con actuaciones del máximo accionista. Estoy triste porque el Valencia CF está en un momento extraordinario para dar el salto competitivo".



El silencio del club

"No tengo una explicación a mi salida del club, debería ser el Valencia CF quien lo explique, y la única es que las cosas deben hacerse de otra manera y con un perfil diferente de ejecutivos, y yo ahí no cuadro y le doy la razón al presidente".



La afición

"Sobre todas las cosas, quiero agradecer el cariño que me han mostrado los aficionados del Valencia CF. Porque llegué hace dos años y medio y el trato que he recibido ha sido impresionante. Desde el primer día, incluyendo los malos tiempos, enla calle, en Mestalla, en los restaurantes, en el gimnasio... en todos sitios solo he recibido cariño. La ciudad y sus aficionados conmigo se han portado de 20, ha sido increíble" [Vídeo: El emotivo adiós de Mateu a la afición].



En crecimiento

"Podía aportar cosas que el Valencia CF conocía. En 2017 yo cuadraba perfectamente y hoy no soy tan necesario porque el barco va, se ve cada día y va a ir a más".



Fichajes en la estructura

"Los cambos han sido traumáticos y han afectado a la estructura deportiva del club de forma sustancial, creo que el Valencia va a tener que incorporar algún profresional más".



Diferencias culturales

"¿Valencia CF de València y Valencia CF de Singapur? Solo hay un Valencia CF, el club. Al final, ¿qué es un club de fútbol? Son sus aficionados, nada tiene sentido sin ellos. Esa expresión crea dificultades. Hay diferencias culturales".