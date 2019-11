Rubiales arremete contra el Valencia CF

La disputa entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Valencia CF por el reparto económico de la Supercopa de España continúa. El presidente del ente futbolístico, Luis Rubiales contestó duramente a su homólogo, Anil Murthy. De hecho a Rubiales le resulta "extraño" el cambio de parecer del club blanquinegro desde la final de la Copa del Rey a ahora y sugiere al presidente del Valencia CF "que no participe en LaLiga y en la Champions por qué no todos los clubes cobran igual" tal y como ocurre con esta competición.

Estas son las palabras de Rubiales:

"Claro que somos optimistas y por eso hemos ofrecido un arbitraje. Pero fíjate que cuando todavía no se habían clasificado para la final era una buena noticia para ellos. Entonces creo que hay algo de ventajismo. Y luego hay otra cuestión. Recuerdo en la mesa en la cena de la noche anterior a la final de la Copa del Rey entonces me decía que teníamos que garantizar al menos un millón y medio de euros. Entonces cuando hoy en día escucho que el Valencia CF solo tenía garantizados dos millones y medio de euros de la misma persona que en aquella cena pedía un millón y medio menos pues es extraño. Entendemos que en la Champions y en LaLiga hay ratios de cobro, si él no quiere participar en una competición donde el acumulado de trofeos tiene un peso específico, pues tampoco debería participar en LaLiga y tampoco debería participar en la Champions porque no todos los clubes cobran igual, porque hay un histórico que pesa mucho. Es fácil movilizar a las masas y lanzar un mensaje poco objetivo pero esta es la realidad".

La versión del Valencia CF es otra

Según ha podido saber SUPER las palabras de Rubiales se consideran totalmente falsas según fuentes consultadas del Valencia CF, cuando este asegura que el Valencia CF se conformó con un millón y medio de euros. Así pues también desde el club se instó a que la Supercopa únicamente la debían jugar los dos equipos campeones de LaLigaSantander y de la Copa del Rey, en este caso, el FC Barcelona y el Valencia CF.