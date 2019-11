Esta es la rueda de prensa íntegra de Mateu Alemany

El ex director general del Valencia CF, Mateu Alemany se despidió de la afición ofreciendo una rueda de prensa, que duró más de dos horas. Durante esa comparecencia el balear pasó revista de lo que han sido sus más de dos años en el club y los motivos por los que abandona la entidad: "Hoy hablo como Mateu Alemany, no como portavoz del Valencia CF. Ayer se produjo la firma y de forma cordial terminé mi relación con el Valencia CF".

Estas son sus valoraciones:

- ¿Motivos por los que se separan los caminos?

"El 'timing' a los sucesos de los últimos dos meses, desde el cese de Marcelino y el fichaje del nuevo entrenador, está claro que a partir de ahí y tras los acontecimientos del verano, le manifesté a Anil que mi sensación era de ruptura en la forma de relacionarme con la propiedad del club, me parecía falta de confianza en las formas de actuar. Entendía que era necesaria una comunicación con Peter para aclarar el por qué, ese era mi deseo. No creía en otro camino que no fuera un acuerdo amistoso para desvincularme porque se me estaba relevando de mis atribuciones y competencias que tenía en los 30 meses de antes trabajando para el club. No tenía sentido continuar, salvo razones que se me escaparan y debía aclarar con la persona que me trajo al Valencia, el señor Lim. Ha pasado bastante tiempo, una primera cita no se pudo llevar a término en el parón de octubre. En vistas de que esa posición le pareció razonable a Lim, por coherencia manifesté que hasta encontrarnos me apartaba del día a día en el plano deportivo y a cumplir con mis administraciones administrativas o jurídicas por cargo en el plazo de 15 días. Estuve esperando, tras un par de desplazamientos creí que era mejor no desplazarme y dar libertad al nuevo cuerpo técnico y evitar fricciones que perjudicaran al equipo o al club. No quería que mi presencia significará ningún tipo de tensión. La respuesta fue la de posponer la reunión para más adelante. Al no existir comunicación directa, interpreté que Peter quería meditar o valorar mi situación y dilataba la entrevista. No tuve más opción que reincorporarme a mis competencias. Provocó que en unos días sí se aceptase el iniciar las conversaciones para un acuerdo amistoso sobre las condiciones de mi contrato, alguna de no concurrencia a futuro ha aparecido en prensa. Las conversaciones han sido en tono amistoso, pero con muchos puntos a dialogar para una entente entre las partes, se necesitó cierto tiempo. Cuando dábamos por hecho el acuerdo, me solicitó una conversación en Singapur, en que se ratifica el acuerdo y mi salida del Valencia".



- ¿Qué ha hecho mal?

"A mí por parte del club nadie me ha dado una explicación concreta de las razones por las que dejo de ser director general del Valencia CF. Ni el propietario ni el presidente. La reunión con Peter fue en términos respetuosos y agradables, le agradecí por encima de lo ocurrido en los dos últimos meses -pesará más lo positivo que lo negativo, me dio casi siempre la confianza absoluta en la que en un 99% del tiempo, ese porcentaje de propuestas fueron aceptadas, años felices, orgulloso de haber estado y gracias a esa confianza que me otorgó- su confianza... En cuanto a las razones, no se entró en ese asunto. Yo, quizá, hoy no quiero especular. Si puedo engancharme a un comentario que es el único al que he tenido acceso público en una comparecencia en la que decía que en el nuevo proyecto yo no encajaba, enlazado con hechos objetivos podemos ver la razón. Ha habido un cambio de modelo de gestión. Desde verano de 2017 hasta 2019 trabajamos con un procesos claros y definidos que conocen perfectamente. Tenemos un aparato de 'scouting' que hace seguimiento a los futbolistas, que llega al cuerpo técnico por un lado y por el otro, a Pablo Longoria y por otro lado a mí, y nos toca discutir y valorar operaciones de salida y entrada, su conveniencia, a partir de ahí llegaba la propuesta al propietario. Ese proceso ortodoxo se llevó a cabo durante el verano, en ventanas de enero y verano respaldo absoluto, es cierto que desde junio percibí un cambio en la receptividad del máximo accionista in crescendo de nuestras propuestas. En agosto dije que el accionista quería involucrarse más, me parecía legítimo. Eso progresó hacia situaciones como la venta de Rodrigo, que no se contó con la participación del míster ni la mía, posteriormente con el fichaje de Correia, que terminó con la parte más grave y difícil de superar, el cese y fichaje de nuevo entrenador. La conclusión a la que llego es que existe cambio en el proyecto. No tengo conocimiento en objetivos de proyectos, más yo lo llamaría en el modelo. Un modelo basado en la confianza del propietario en el proceso interno y ortodoxo y ejecutivo del club hacia una toma de decisiones que van a depender mucho más del máximo accionista que del tratamiento interno o pactos internos y el consenso final en la parte técnica del club. Por mi perfil, más allá de las situaciones concretas, es muy difícil que yo encaje. Debo darle la razón al señor presidente. En ese nuevo proyecto que citan no es conveniente ni para mí ni para el club porque no tendría sentido".

- ¿Sensaciones tras la reunión en Singapur?

"Hay dos momentos. Las primeras fricciones en las operaciones propuestas. La gran operación, Maxi-Santi, sí fue aprobada desde el principio. En operaciones de valoración técnica ya detectamos y fue fácil, algo está cambiando, algo pasa, le dije a un colaborador. Nos fuimos a Singapur. Un viaje lo hacemos el míster (Marcelino) y yo, le dimos importancia porque dejó el entrenamiento, dándole importancia, pensábamos que estábamos en un verano trascendental, queríamos aclarar si existía algún malentendido o falta de comunicación y tratar de limarla para seguir desde la estabilidad en el mismo camino. Ese viaje fue bien, fue positivo. La conversación en un 80% la mantuvieron Lim y Marcelino directamente y me gustó. Era una de las cosas que faltó. Eso fue bien. Posteriormente hubo fricciones con las propuestas que llevaba yo, de ahí ese viaje a finales de julio y le pregunté a Peter (Lim) si teníamos que ajustarnos, si su participación en los procesos sería más activa, había que hablarlo. Si no existía confianza, cuando no existe hay que buscar soluciones, aclararse o buscar otros caminos. Fue bien también, pero después se producen los acontecimientos que ya conocen que derivan en la salida del míster, la de Pablo y la mía. ¿Qué motivos puede tener el máximo accionista del club? No sé, debería ser el Valencia CF o el propietario el que conteste".

- ¿Comparte lo que dijo Marcelino de la Copa del Rey?

"Lo que puedo decir de la Copa del Rey... Lamento, debimos buscar unos procesos de comunicación más directos del área técnica con el máximo accionista. El elemento de la Copa lo tengo muy claro. En público, técnico y yo manifestamos que dado el calendario, jugando competición europea, la prioridad número uno del club era conseguir estar entre los cuatro primeros de la Liga, era inviable mantener un once tipo. Hay que preservar el tema físico de los futbolistas para protegerse de lesiones y competir con calidad... Los dos manifestamos que la acometeríamos pero dando oportunidades a los que menos minutos tenían. La diferencia, faltó comunicación y no llegó la comunicación a Peter, jugamos el partido de cuartos en Getafe, rotando, profunda rotación, a la vuelta existe un 1-0 en la ida y tenemos una comunicación clara por parte del vestuario del Valencia CF a lo que deseaba y la motivación que tenían. El míster y yo hablamos del tema, estaban ultra motivados para pasar la eliminatoria. Vamos a tratar de meternos en semifinales. Creo que lo que falta entender es la importancia de un vestuario en un club de fútbol, cuando un vestuario se conjura para algo hay que apoyarlo y sacar los elementos positivos para esa competición y utilizarlo... Desde fuera no se entendió porque los reclamaron en el palco. Esa es la lectura que me hubiera gustado mostrar a Peter. Ese día, a pesar de la ortodoxia, fue el día que nos metió en la Champions. Nadie duda tras el sorteo que debíamos buscar la final. No sé lo que provocó, si sé y puedo entender el hecho de que en la vuelta jugásemos con un once titular. Ese día y mantengo, que ese día se fraguó nuestra clasificación para la Champions. Si yo volviese atrás lo hubiese vuelto a apoyar igualmente y no existen siempre parámetros fijos, hay que tener cintura para cambiar rumbos teniendo en cuenta las sensaciones de un vestuario".

-¿Tenía una cláusula por la que debía tener conocimiento de las decisiones deportivas dentro del club? ¿Iría judicialmente contra el Valencia CF?

"Sólo la posibilidad de ir a un tribunal me rechina, no está en mi cabeza con un club que tanto me ha dado. Mi competencia estaba en intervenir en la propuesta y en la toma de esa decisión, no decidir... Defendí siempre y me lo reconoció, que siempre fui respetuoso con que la última decisión siempre estuvo en manos del máximo accionista. Conozco muy bien los procesos y el respeto a todas las posiciones en un club, ni Marcelino ni yo hemos pretendido mandar ni decidir. Si creímos que sí había discrepancia para manifestar desde el conocimiento profundo de mercado y de nuestra plantilla para buscar las mejores soluciones posibles. Son procesos largos en mi forma de ver un club de fútbol... hay un proceso piramidal. El míster y yo nos hemos peleado mucho, me gusta que me hagan dudar, hemos tenido que buscar consensos, eso estaba en nuestras competencias. No entraría ninguno en la plantilla sin que él dijera que sí, no es fichar los que él dijera... Consenso interno y al final con el propietario, que tenía la última decisión... Trabajamos dos años de esa manera y muy mal no nos fue".

-¿Ha sido la figura de Murthy contaminante como mensajero a Peter Lim?

"No sé si contaminación o no, ese proceso lo ha marcado él, Lim quiere que la comunicación sea entre gente suya. También llegué a pacto con Anil en cuanto a las competencias de cada uno, a mí me respetaron hasta este verano por lo menos. La comunicación directa del entrenador y mía, porque Anil no ha vivido la parcela deportiva, es la que debió existir. No juego ni debo jugar a suposiciones".

-¿Hubo veces que quiso destituir a Marcelino?

"Éticamente estoy sujeto a confidencialidad, no voy a hablar de veces. La decisión final era de Peter. Cuando hubo una crisis de resultados enorme en el Valencia se plantearon conversaciones y opiniones, pero al final la decisión era de Peter, como ahora, si no lo hubiese querido mantener no lo hubiese mantenido".

- ¿Qué papel ha tenido el presidente Anil Murthy en su salida?

"Tal como está estructurado el club y la visión del señor Lim, las decisiones son suyas claramente. Son de Peter, tiene gente suya aquí. Gente vinculada a él, a sus empresas, de su país y él se basa mucho de los comentarios que recibe, las veces que hemos podido verle directamente, tengo 8-9 reuniones al año con Peter y el míster por razones de partidos, 4. Eso es muy poco. Quienes tenemos la información y las vivencias y el 'feeling' de lo que sucede y no se ve. Anil no intervino en absoluto en lo deportivo, en absoluto, tratamos de no inmiscuirnos. No estoy aquí para suponer cosas".

- ¿Lim entendió que el equipo quisiera ir a por la Copa del Rey?

"Creo que Lim no la tiene en la cabeza. No coincidimos. No lo sé, no he tenido ocasión de hablar de este tema. No puedo ir más allá".

- ¿Qué porcentaje de distorsión genera Kim Koh?

"Kim es una persona que representa a Peter en Valencia desde el principio del proyecto. He tenido poca relación con él, está más con temas societarios, financieros, mantuvimos una relación correcta y respetuosa. Aporta y reporta su punto de vista, desconozco lo que dice, pasa u opina de las cosas. Respeto, mínima relación por esta separación de funciones"

- ¿Puede explicar mejor el motivo de su salida? ¿Alemany se va o lo echan?

"Yo no entiendo que deba dejar el Valencia. No lo entiendo porque me considero un hombre de club, en los clubes profesiones hay códigos, si ganas no toques nada el básico. Si ganas no te muevas, que además no ganas mucho y es muy difícil. Lamento especialmente tener que dejar el Valencia CF y estoy muy triste y busco explicaciones, la única que puedo entender es en base a un comentario púbico que hizo el Presidente y enlaza con las actuaciones del máximo accionista estando en su derechos, entiendo que las cosas podían haberse hecho hablando. Estoy triste porque está el VCF en un momento extraordinario para dar el salto competitivo. Cuando nos metimos en Champions, el plus de la Copa, la confianza, la autoestima que se ve ya. Sabíamos que después de la segunda clasificación Champions, nadie puede decir que no hemos sido prudentes económicamente, no hemos hecho fichajes estrambóticos, el fichaje de Gonçalo (Guedes) le pedí a Peter que decidiera él".

"Si se siguen haciendo las cosas bien, marcaremos diferencias con los 16 equipos que conforman la Liga española. Estábamos para dar un salto adelante y ahora tristeza porque estamos en medio del proyecto. Hay una grandísima plantilla para acercarse bastante a la zona noble de los 4 primeros. Irme en este momento me duele, le puedo asegurar que hace meses que estoy triste porque tenía la ilusión de seguir en ese camino y no cambiar cosas cuando las cosas funcionan. No tengo más explicación, debería ser el Valencia quien lo explique, y la única es que las cosas deben hacerse de otra manera y con un perfil diferente de ejecutivos conforme a la nueva manera, y yo ahí no cuadro y le doy la razón al presidente".

"En la tableta iba preparando un informe sobre 30 meses de gestión, ingresos, valor plantilla, resultados, explicación y valor de cada operación... el equipo que encontramos, donde están, qué progresión y resultados han tenido, la nueva plantilla, eso no se produjo,... sus comentarios fueron muy positivos sobre la gestión realizada".

"Muchas preguntas interesantes que no son para mí. Me dejé fuera la americana de portavoz y director general, me va a poner en un compromiso difícil de contestar. Ellos marcan el futuro del Valencia y sus actos reflejan la idea, respeto los conceptos. Yo tengo los míos. Puedo tener una idea por cuatro actuaciones a final del mercado, cierta idea, pero sólo podría interpretar y especular".

- El presidente explicó que con Celades se apostará por los jóvenes, ¿qué opina?

"Para mí la cantera no es un proyecto, es un medio necesario e imprescindible para dar un salto de calidad, un medio que ayuda y es imprescindible en un club como el Valencia. El concepto que hemos utilizado, pasa por la cantera cualquier proyecto en un club como el Valencia, cuando ha sido así, ha llevado al éxito. Kang In y Ferran... Al llegar nadie me habló de ningún jugador de cantera. Al señor Kang in y Ferran, con el beneplácito absoluto del técnico, se les dio dorsal y ficha del primer equipo, a los dos los subió, por decisión propia, a entrenar el señor Marcelino. Estos señores tenían un año de contrato los dos y cláusulas asequibles en el mercado. Se les renovó. Se dice que no se utilizó a los jóvenes, pero los números dicen otra cosa, en las ligas top europeas. El señor Ferran Torres, de esas ligas fue el tercer jugador del año 2000 que más jugó, el jugador de 2001 que más minutos acumuló de esas tres grandes ligas fue Kang In. Existen dos teorías que hay que valorar en estado físico, técnico y mental. Un jugador progresa más rápido con entrenamiento con el primer equipo por eso los dos han progresado y van a seguir hasta estar en el momento adecuado, como está pasando como un de ellos hasta el momento y otra, si el futbolista no va a acumular muchos minutos no es mala idea buscar un club adecuado para que ese futbolista tenga la experiencia y acumulación de minutos necesarios".

"En el caso de Kang In, el propio jugador estaba confirme en salir cedido, Ferran no. Estaba para aportar más cosas y estoy feliz y orgulloso de ello, una decisión técnica para la progresión del futbolista. El joven se pone solo. esto es como un futbolista cualquiera, que más da que tenga 18 o 25, juegan los mejores para ganar. Cuando el futbolista está en condiciones y maduro con la calidad que tienen estos dos, van a jugar, son el futuro del Valencia como hay más y no tardarán en aparecer. El fichaje de Pablo Longoria es un fichaje estratégico y dirigido a los jóvenes europeos, y los verán, ya les digo que los verán y hay un trabajo estos años de protección de cantera, cuando llegué se iban cadetes al West Han. Por suerte, importantes no se han ido, eso es creer en la cantera, y hasta los 16 valencianos€ El proyecto del club es claro, es llegamos aquí, ganar el máximo y si podemos ganar títulos y meternos en cinco Champions seguidas, como el Atlético. La cantera es un gran instrumento. Ese proyecto es ganar, en la historia del Valencia y hay que respetar el estilo y lo que la afición quiere, porque eso es este club, si uno la repasa la historia, me encargué de repasarla, siempre en los equipos con éxito ha habido participación de jugadores de la casa. Eso hay que trabajarlo, no como proyecto sino como un instrumento"

-¿Se hubiera quedado si Lim se lo hubiera pedido en el último viaje a Singapur?

"Era prácticamente imposible que me quedara. Los acontecimientos me llevaban a la conclusión de que no se contaba conmigo en decisión y en ejecución, eso era una vuelta atrás, no encajo como decía Anil y se acabó".

-¿Y hacia dónde va el proyecto de este Valencia CF?

"Para mí, la herencia que dejamos de dos años y medio y somos muchos, porque hay gente del club que me encontré y ha sumado mucho, quedan dos cosas: una idea, una forma de proceder y defender al club, la seriedad, respetar e interlocutar y dar la cara por los aficionados. Y en lo deportivo dejamos una súper plantilla, los conozco, los hemos fichado o renovado a todos menos a uno, profesiones, serios, exigentes, con nivel de confianza alto tras el título de Sevilla. Es competitiva y de muy alto nivel, si ellos se lo creen de verdad pueden estar muy arriba y lograr cosas extraordinarias. Puede tener el VCF años extraordinarios, entre los cuatro mejores del país y está llamada a hacer grandes cosas si se lo creen".

-¿Cree que se van a vender las parcelas de Mestalla?

"Sé que tenían un plazo y no tengo ya funciones y he perdido la pista. Tendrá que ser el Valencia el que conteste. Están pendientes de una serie de hitos que debían cumplirse y que parecía que iban bien".

-¿El siguiente paso con Alemany era pelear LaLiga?

"Les hemos recortado mucho terreno, estás mucho más cerca de ellos, en la primera temporada aún se notaba diferencia, el año pasado se percibía cerca, el equipo ha mejorado. La Copa a nivel de confianza la ha dejado alta, no sé si pelear la Liga pero sí para estar más cerca de ellos, sí creo que pueden competir cara a cara. El año pasado no perdimos ningún partido con el Barça, el anterior parecía imposible... Ha habido una progresión grandísima, incluso, sorprendente. Quizá en el futuro si se siguen haciendo las cosas bien, ahora es pronto".

-¿Ganar títulos o ganar dinero?

"Es directa, sería una percepción externa y hablar por terceros. Lo que puedo decir es que yo en el tiempo en el que he gestionado el Valencia CF no he percibido situación extraña. Mantuve libertad en negociaciones... Hablar de títulos y de dinero está relacionado, un club vale lo que vale sus éxitos y ahí están los ingresos de Champions. Creo que incluso desde un punto de vista teórico no existe diversidad entre una cosa y la otra, van unidas. Mayor valor de plantilla, contratos comerciales, ingresos Champions, aumento del valor de las acciones del propio club, etc. Lo que se consiga desde el punto de vista deportivo es la principal locomotora del club. Al departamento comercial vendrán a comprarle. Todo redunda en beneficio del valor del club, el Valencia del 30 junio 2017 al de mayo de 2019 tiene valores muy diferentes".

- ¿Considera que el protagonismo de Alemany y de Marcelino les ha podido pasar factura?

"Yo quiero pensar que no, sería el colmo que el éxito fuese un problema. No me quiero ni imaginar que tuviera que morir de éxito".

- ¿Lim tiene conocimiento suficiente para proyectar el Valencia desde Singapur? ¿Le aconseja Mendes?

"Ultra respetuoso. No puedo saber lo que piensa ni quién le puede asesorar o influir en la toma de decisiones. Está en su legítimo derecho, por algo hizo una inversión muy importante y posee una mayoría accionarial. Lo que creo es que sería bueno que el Valencia CF se pronunciara porque yo también tengo curiosidad y porque siento excesivamente el proyecto como propio. Tengo interés en que vaya bien y progrese y vayamos en la línea que teníamos en la cabeza con el míster y con Pablo. Me encantaría que tenga éxito y estos dos años hayan servido de base para el salto hacia el futuro. A veces parece que el éxito futuro duele, mi percepción no es así, porque mi implicación me hace sentirlo como propio".

-¿Peter Lim sabe de fútbol?

"Él ve mucho fútbol. Saber de fútbol es algo complicado, tiene mucho interés, tiene un entorno continuo de gente de futbol, exjugadores, agentes, controla otro club en Inglaterra, ya lleva cinco años en el Valencia CF... No lo sé, el tiempo dirá".

-¿Tiene algún veto para trabajar en otro club?

"Es un acuerdo confidencial, pero no existe limitación a que yo pueda trabajar en otro sitio".

-¿Existe un Valencia en València y un Valencia en Singapur?

"Sólo hay un Valencia, el club. Al final, ¿qué es un club de fútbol? Son sus aficionados, nada tiene sentido sin ellos. Sólo hay un Valencia, el de sus aficionados para los que trabajamos con los máximos esfuerzos. Esa expresión es lo que les dije que con la distancia se crean dificultades, la diferencia cultural, las formas de los profesionales de relacionarse. La visión de relaciones humanas y profesiones es diferente y en algunos casos se nota"

-¿Hablaba directamente con Peter Lim?

"No he tenido interlocución directa con Peter. Si hubiéramos hablado diariamente aunque fuese por mail o Whatsapp hubiese sido positivo, más que nada por trasladar el día a día y por que las cosas, las situaciones de los futbolistas, participar de los procesos complejos, no sencillos, a veces tuve la sensación de que él pensaba que el entrenador tenía una idea y todos la soportábamos sin discusión, explicarle por qué se hacían las cosas, etc etc. Eso no existió y tuve que respetarlo. En Singapur en julio ya le manifesté esa sensación, quién soy yo para decirle como informarse de las cosas, entendía que la mejor manera era con su gente que está aquí"

-¿Hay un preacuerdo por Rodrigo?

"No tengo ni la más remota idea. Con Miguel Ángel Gil tengo una excelente relación y conozco lo que pasó, pero a partir de ahí voy perdido, incapaz de iluminarle en absoluto"

-¿Entiende el Valencia que se ha encontrado después de lo que ha ocurrido en los últimos meses?

"Hay una gran diferencia con el Valencia de 2017, que son la plantilla y el estado patrimonial y financiero del club por los ingresos Champions y el valor y la calidad de los futbolistas. En marzo de 2017 había una situación grave, salarios altos, sin rendimiento... etc. Voro dio mucho al Valencia CF en ese caso. Abril y mayo de 2017 me sirvieron de mucho, el 30 de junio llegar hubiese sido más complicado, la convivencia con Voro y la plantilla me iluminó en un camino contrario a lo que se hacía, suponía una revolución en esa plantilla e implementar los valores que les dije de aquel equipo, pasaba por la elección del entrenador, está con ellos y es capaz de transmitir esos valores. Tuve la suerte de coincidir y de que en los valores había una coincidencia absoluta, suerte de que estaba libre el entrenador perfecto para la situación, uno de los mejores de Europa, sin duda"

- ¿Qué le parece la reacción de la plantilla?

"Conozco la plantilla y ha sido una demostración de profesionalidad impresionante. No me extraña. Fueron elegidos tras un análisis extendido a lo profesional y lo personal para que estuvieran en el grupo y en los parámetros de exigencia máxima, ese fue el primer mandamiento. Cuando algún caso llegó y no estaba y no cumplía con ello, no tuvimos información correcta, el grupo lo rechazó y no pudo estar aquí. Los conozco, pese al 'shock' que supuso, con calma y tranquilidad el rendimiento será mejor. Siempre han sido respetuosos y cariñosos conmigo y he recibido multitud de muestras estos días"

- Alemany, ¿deja la puerta abierta a regresar al Valencia?

"Sí. Estoy profundamente triste por dejar el Valencia y lo vengo estando desde el cese en septiembre del entrenador, el pistoletazo de salida de mi abandono del club. Por esa ilusión de dar un salto hacia delante, ahora es frustración y no poder disfrutar de una estancia impresionante en lo personal y profesional. No descarto volver porque he sido muy feliz aquí"

- ¿Cree que el Valencia CF está en buenas manos?

"Los cambios han sido traumáticos y han afectado a la estructura deportiva del club de forma sustancial y creo que el Valencia va a tener que incorporar algún profesional más"

-¿Por qué no encajaba Mateu en el Valencia CF?

"Cada uno tiene su perfil y su forma de ser, llevo muchos años. Podía aportar cosas que el Valencia conocía. En el 2017 yo cuadraba perfectamente y hoy no soy tan necesario porque el barco va, se ve cada día y va a ir a más. Es más sencillo que esto, yo no me puedo reinventar a mí mismo, soy yo y no otra cosa. Lo mejor era que nos separáramos".

- ¿Cree que Lim y Murtrhy pueden llevar al Valencia a la ruina?

"No sé si soy comedido o no, respetuoso con la institución, con las personas que lo dirigen, solo trato de explicar las razones que yo creo que, por interpretación, hacen que salga. Podría haber dicho, por qué tengo que dejar el Valencia, Marcelino o Pablo, no las conozco, y podía haberle citado a lo que el Valencia diga, he tratado de aportar mi impresión acogiéndome a un comentario del presidente. Deseo lo mejor para el club. Me he dejado mi esfuerzo para que esto vaya, y les deseo éxito y acierto e iluminación para que puedan hacer las cosas bien".

- ¿Si Murthy hubiera salido, Alemany hubiera seguido?

"No, a la primera. El líder del Valencia en este proyecto y el que toma todas las decisiones absolutamente es Peter Lim. Para seguir debía tener un acuerdo en la forma de trabajar que estuviera cercana cercana lo que ha funcionado hasta ahora".

- ¿Algún futbolista le ha pedido salir del Valencia CF?

"Si alguien hubiese hecho ese comentario, está sujeto a confidencialidad absoluta, pero estoy convencido de que trabajarán al máximo por su propio interés, profesionalidad y compromiso. Ellos vienen del éxito, quieren más y van a competir. Esta plantilla le va dar enormes alegrías al valencianismo".

- ¿Qué planes tiene para el futuro?

"Me considero un hombre de club, mi intención será seguir vinculado al fútbol profesional en clubes. Si no, estaba muy bien en Mallorca y he estado muy bien y he vivido muy bien en València. Está ciudad está fenomenal. No tengo acuerdo ni 'aproach' con ningún club profesional a día de hoy, en el futuro veremos qué pasa. Mi intención es despedirme de la gente de València y ver qué pasa. Hoy por hoy, nada de nada".

-¿Ha sentido celos o envidias alrededor de usted en el club?

"Las envidias residen en el interior de las personas y es muy difícil de detectar. Yo no he detectado envidias. La prioridad absoluta era ganar y de estas cosas no me he preocupado, ni ocupado".

- ¿El haber hecho pocas operaciones con Mendes ha afectado a su salida?

"La relación profesional con Jorge es muy buena, él ha sido respetuosos conmigo en este proceso, conociendo a Jorge al nivel que trabajo, mi 'feeling', convencido de que él no ha tenido nada que ver con todo esto"

- ¿Qué sentiste con las muestras de apoyo cuando se empezó a hablar de su salida?

"Estos dos meses han sido muy extraños y uno percibe que Peter no tenía tomada una decisión firme, más allá de lo difícil de reconducir, pensé, después de lo pasado y del cese del entrenador. Pensé que iba a ser rápido. Esto se ha alargado mucho y es extraño, más allá de que ha sido incómoda la situación, que no me he gustado. Mi sensación personal es que Lim no lo tenía claro"

- ¿Le gustaría si el conflicto con la grada de animación se hubiera solventado de otra manera?

"Bajo la premisa número uno de que no existe opción a contemplar la violencia de ningún tipo, física o verbal, deberían buscarse soluciones a la grada de animación y evitar conflictos en ese sistema, es uno de los retos, que en su momento resolvimos. Pero me parece que no existe motivo para que tenga que haber conflicto continuo. He sido del diálogo, de buscar pactos, el club necesita, el equipo, el factor Mestalla es decisivo deportivamente durante toda su historia y hay que preservarlo... Más allá de medidas concretas me refiero al diálogo, con el lema por supuestísimo, de violencia"

- ¿Qué opina de que Sean Bai sea el responsable de la Academia?

"Quiero entender que el máximo responsable deportivo es Marco Otero. Es la última referencia que tengo. Tiene unos parámetros de estilo determinados que debían cuadrar con el estilo del primer equipo, y que cuadraba con los valores de fútbol y estilo que le han llevado al éxito y que cuadraba con ese gusto histórico"

-¿Qué opina del formato de la Supercopa y de cómo perjudica el reparto económico al Valencia CF?

"En su momento me pronuncié en la Liga y le dije al presidente de la Federación, que era una situación injusta, antideportiva y contra los reglamentos. El CSD hizo una resolución contraria a la ley, había dos vías, judicial o de negociación con RFEF y Liga. El derecho a jugar Supercopa 18/19 es del Barcelona y del Valencia, en abril no tiene sentido cambiar la norma por interés comercial de la competición. Contravenir lo que históricamente ha sido la condición de finalistas es contravenir lo que ha sido históricamente. Los criterios son extraños y perjudiciales para el Valencia. No es correcto lo sucedido y seguro que el club tomará medidas y defenderá sus intereses. Situación injusta y contraviene el espíritu deportivo y de los clubes"

- ¿Cree que Peter Lim es el cerebro de los éxitos recientes?

"Lo que piensa Lim me es complicado de saber, es de todos, del club y no es de personas. Un engranaje deportivo y social. El mérito es de todos, cuando ganamos y cuando perdemos es de todos"

- Finalmente tengo la voluntad de despedirme de mucha gente...

"A Layhoon, que fue la presidenta que me llamó y contrató. A Peter la confianza en un momento difícil para el Valencia y el soporte que me ha dado, en mi balanza pesa más lo positivo que lo negativo, gracias a que decidió confiar en mí. Creo que es merecido, otra cosa es que comparta o no los criterios y debo ser justo"

"A Marcelino, Pablo, el cuerpo técnico, grupo de 'scouting', personas que hemos viajado y vivido en las trincheras estos dos años y medio, momentos de dificultad y de bonanza, momentos extraordinarios como la final de Sevilla, lo que me han dado y el gran recuerdo que me queda de ellos. Muchos amigos, especialmente, mis colaboradores en tercera y cuarta planta del club. Reconocimiento personal a directores de área, grandes profesiones con una implicación extraordinario, directores de área que tuvieron que salir en circunstancias similares, a los trabajadores del club, siempre máxima consideración".

"Y me gustaría decir, a todos ustedes, la prensa, especialmente de València. Tienen fama de ser muy complicados, ustedes han sido conmigo respetuosos, amables, cuando he tenido críticas han sido pocas y menos de las merecidas. Ha sido un placer trabajar con ustedes, un recordatorio a los de las puertas del club en verano o en Paterna y que no pude atenderles,... muchas veces los intereses del club están por encima".

"Sobre todas las cosas, a los aficionados del Valencia CF. Porque llegué hace dos años y medio y el trato que he recibido ha sido impresionante. desde el primer día, incluyendo los malos tiempos, la calle, Mestalla los restaurantes el supermercado, el gimnasio, en todos sitios solo he recibido cariño, confianza, apoyo, me he hecho muchas fotos, la ciudad y sus aficionados conmigo se han portado de 20, increíble. En el fútbol uno trabaja con la idea de que el objetivo principal y el gran éxito no es otro que hacer feliz a la gente. Me marcho con Sevilla y con el día siguiente en València en ese momento pensé que retornaba mi colaboración de dar lo que me han dado a mí, he pasado dos años y medio impresionantes, cuando se gana se está contento, pero al final un título es lo máximo y las calles fueron lo máximo. Sentí que devolvía algo de todo lo recibido, algo inusitado, la calle y la afición del Valencia se ha porta do de 25 nunca trabajaría los suficiente para retornarles el sentimiento, cariño y afecto. Recuerdo 2018, en enero cuando el equipo no ganaba y eso irá siempre conmigo como el club".