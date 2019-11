El mítico Arnesen sale en defensa de Daniel Wass

El juego de Daniel Wass no está pasando por desapercibido, ni si quiera en su país. Su gran precedente nórdico en el Valencia, Frank Arnesen, se deshizo en elogios sobre el papel de Wass esta temporada. "Ya lo dije cuando fichó. Es un jugador muy inteligente, un futbolista de equipo que siempre gusta tener al entrenador", dijo el ex jugador, que disputó en la ciudad del Turia una temporada en los inicios de la década de los 80, siendo el primero con nacionalidad danesa en hacerlo. Quiso dar su positiva opinión sobre el Valencia y el desempeño de Daniel Wass en el equipo desde su llegada, sobre todo, del impacto que puede causar el todoterreno valencianista. "Cumple en cualquier posición, si lo hace de lateral derecho, de izquierdo, de medio centro, por la derecha en la parcela ancha..., a Daniel no le importa dónde está, porque sabe leer muy bien el fútbol. Por eso se ha convertido en una pieza importante de este buen Valencia CF y es un jugador que gusta a la afición por su entrega, honradez y polivalencia", apuntó su compatriota.

Sobre su estado de forma actual, del que Celades está sacando mucho provecho en los últimos partidos, Arnesen continuó hablando sin poder encontrar defectos. "Es de esos jugadores tan necesarios y válidos dentro de una plantilla. Un entrenador sabe que puede utilizarlo en distintas posiciones y, en temporadas con tantos partidos y tan exigentes, necesita distintas opciones sobre el césped. Y Daniel te las da, no sólo durante la semana sino durante los partidos. El otro día ante el Granada, por ejemplo, empezó de lateral, acabó de 6 y además marcó. ¿Qué más se le puede pedir a un futbolista?"

El danés también tuvo tiempo para hablar sobre este primer tercio de temporada del Valencia, diciendo que "vuelve a estar entre los grandes clubes de España y de Europa. En las últimas semanas ha recuperado el nivel y, sobre todo, los buenos resultados. En un campeonato tan igualado, en el que Real Madrid y FC Barcelona pueden perder con cualquier rival, el equipo de Mestalla debe ser regular y estar siempre arriba en la clasificación, a la espera de su momento. Creo que va a ir a más y que cada partido son mejores, por lo que no hay que perderle de vista".

Destacó, así, el crecimiento que está experimentando conforme se van sucediendo las jornadas, explicando que ve ahora "el equipo muy bien después de lo difícil que supone siempre cambiar de entrenador. Poco a poco los jugadores están demostrando la grandeza de llevar esa camiseta y su personalidad en momentos difíciles. Ha reaccionado muy bien en la Liga y está más cerca de la cabeza y en Champions continua muy vivo". En cuanto al futuro del Valencia en la máxima competición europea, Arnesen vislumbra opciones de que haga un buen papel, aunque ganar al Chelsea el próximo partido sea una ardua tarea en Mestalla. "Ahora todos los clubes, por pequeños que sean, te pueden dar una sorpresa. Ya está viendo en la primera fase que está sucediendo de todo. El Valencia CF tiene la posibilidad de meterse en octavos de final si gana al Chelsea. Depende de sí mismo y debe hacer lo máximo para clasificarse. No será nada fácil, porque los ingleses también están cambiando en las últimas semanas y se están convirtiendo en un bloque muy competitivo con Lampard en el banquillo. Pero el Valencia CF jugando en casa, ante su afición que se volcará con los suyos, los jugadores tendrán una fuerza extra y podrán derrotarle".