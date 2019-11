Guedes se encomienda al 'gurú' de Cristiano y Falcao

La lesión de Gonçalo Guedes es uno de los casos que ha precipitado el cambio de funciones en el departamento médico del Valencia CF. Desde este miércoles el extremo internacional trabaja nuevamente en su recuperación en la Ciudad Deportiva tras regresar del viaje exprés que realizó el fin de semana a su país para verse con Jose Carlos Noronha, galeno de la selección de Portugal. Precisamente, el '7' no ha vuelto a jugar desde que el 14 de octubre fue sustituido en el descanso del encuentro de los lusos frente a Ucrania. Noronha, traumatólogo al que la prensa lusa define como «el mejor» en lo referente a lesiones óseas, examinó el tobillo derecho de Guedes y le ha transmitido las pautas a seguir para avanzar definitivamente con un problema que ya tiene al jugador un mes lejos de los campos.

Gonçalo Guedes llegó con el tobillo magullado del duelo ante los ucranianos, en el que recibió una dura entrada en los primeros minutos por parte de Ruslan Malinovskyi, medio que juega en el Atalanta. El miércoles 16 el jugador se entrenó de regreso al Valencia y dos días después informó de que el jugador presentaba «un traumatismo indirecto en el retropie derecho producto de una acción en el entrenamiento» y decía que su vuelta a la competición estaba pendiente de evolución».

La lesión no mejoró conforme a las previsiones, ya que el diagnóstico tras las primeras radiografías no fue certero. El jefe de los servicios médicos del club, Pedro López Mateu, indicó a los técnicos que pronto podría contar con el luso. Sin embargo, el dolor no remitía porque el tobillo de Guedes padecía algo más que una torsión. «Os dije hace tiempo que se iba a incorporar a los entrenamientos y la lesión se ha complicado un poco; requiere más tiempo del que pensamos al principio», comentó Albert Celades en la previa del choque con el Granada CF.

Unas nuevas pruebas corroboraron que el percance era más serio que un simple esguince. Una fractura trabecular en el astrágalo, lesión que obliga al descanso en las primeras semanas y, según otros ejemplos en el mundo del deporte, puede conllevar algo más de un mes de baja. Esta es la razón por la que en la misma rueda de prensa Celades añadió que no sabe si Guedes regresará tras el actual parón. «No lo sé seguro, no quiere meter la pata», dijo. Lo cierto es que el punta comienza ahora con las pautas que le ha marcado el doctor Noronha. El cuidado y la inmovilización son las primeras, y va a ser difícil verlo en acción antes del parón de Navidad.

Para el jugador han sido semanas complicadas por la incertidumbre con su tobillo. Ahora,en cambio, ha puesto el contador a cero con mejor ánimo. Más tranquilo. El médico de la selección, el hombre que trata a Cristiano, o que curó la rodilla del 'Tigre' Falcao –y volverá a tratar al colombiano, esta vez del tendón de Aquiles–, Pepe o Coentrao le marca un camino claro. Guedes se centra en el objetivo de volver y recuperar su mejor forma. Los médicos y fisios del primer equipo aplican en dobles sesiones el tratamiento y controlan el plan específico fijado por Noronha.