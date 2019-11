Máxima precaución con Dani Parejo en el Valencia CF

El gran objetivo del Valencia CF en este parón de selecciones es recuperar al mayor número posible de jugadores lesionados. Albert Celades ha puesto el ojo en la enfermería consciente de que la lista de lesionados es demasiado larga para estas alturas de la temporada. Otra de las prioridades de estas dos semanas limpias sin competición es cuidar físicamente a Dani Parejo. El capitán no ha tenido descanso en toda la temporada y Celades aprovecha estos días para reducir sus cargas de trabajo y evitar así cualquier riesgo de lesión muscular. El jugador además arrastra ligeras molestias en el tobillo y cualquier precaución es poca con el '10' por su influencia en el equipo dentro y fuera de los terrenos de juego.

Dani es el futbolista con más minutos de la plantilla del Valencia. Acumula un total de 1.440 minutos repartidos en LaLiga -1.080- y en la Champions -1.080-. El capitán acumula en sus piernas 16 partidos consecutivos de los 17 oficiales que ha disputado el equipo esta temporada. Solo se perdió la primera jornada de LaLiga contra la Real Sociedad por acumulación de tarjetas. Igual que pasó con José Luis Gayà. Por si fuera poco, en ninguno de los 16 partidos fue sustituido ni siquiera en los últimos minutos. Siempre jugó los 90 minutos completos. Ha disputado por tanto 1.440 de los 1.440 últimos minutos. Lo lógico es que el cuerpo técnico quiera tener especial atención a Parejo durante estos días. Dani no tiene recambio natural en la plantilla y necesita más que nadie el descanso.

Celades ha reciclado en positivo la ausencia de Parejo en la selección española. El cuerpo técnico considera que estas dos semanas de trabajo de calidad en Paterna le vendrán como anillo al dedo a Dani para cargas pilas y llenar el depósito de gasolina de cara al exigente tramo de competición que espera al equipo antes de las vacaciones de Navidad con 'finales' en la Champions contra el Chelsea y el Ajax, partidos de mucho desgaste físico en LaLiga como ante el Real Madrid y de máxima rivalidad frente al Levante y al Villarreal. El objetivo de este parón liguero es que Parejo los afronte lo más fresco posible.

La plaga de lesiones musculares que padece el equipo durante las últimas semanas -hay cinco jugadores en la enfermería Geoffrey Kondogbia, Francis Coquelin, Denis Cheryshev, Mouctar Diakhaby y Rubén Sobrino- ha provocado que el cuerpo técnico extreme todavía más las precauciones con Parejo por el riesgo físico al que se expone el jugador, acostumbrado a jugar al límite desde hace años, y por el peligro real que supone que los otros dos mediocentros específicos de la plantilla, Kondogbia y Coquelin, ya se encuentren lesionados de los isquiotibiales y de la parte posterior del muslo respectivamente.

Celades no ha dejado de reconocer desde que llegó la importancia que tiene Parejo en el equipo. Así lo ratificó antes y después del partido contra el Granada a raiz de su ausencia en la selección española y su exhibición contra los nazaríes. «Es nuestro capitán, lo está jugando todo, nos está ayudando mucho, la responsabilidad con la que actúa es para ser halagada, para nosotros es fundamental y el hecho de que no vaya... yo creo que es un jugador que está en el grupo, pero no es fácil porque hay muchos jugadores de mucho nivel, para nosotros es imprescindible, es nuestro capitán y es muy bueno tenerlo con nosotros. Él está jugando a muy buen nivel, sabe que forma parte de su grupo, pero no es fácil entrar en una lista, yo le veo bien, centrado, sabe que la selección es una consecuencia de mucho tiempo de trabajo y le veo con normalidad». Tras el encuentro aseguró: «Nos aporta mucho en el juego, pero lo que más destaco es su personalidad. No es fácil encontrar jugadores así. Los que hemos estado ahí abajo sabemos que es muy difícil y es de elogiar como solventa las situaciones». Lo necesita fresco.