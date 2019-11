El emotivo mensaje de Santi Mina a Jaume Domènech

La ampliación de contrato de Jaume Domènech es una de las noticias del día en el Valencia CF, el futbolista ha recibido infinidad de mensajes de felicitación y uno en especial. Le llegaba por sorpresa a través de las ondas, en VCF Media, y el guardameta se quedaba prácticamente sin palabras. Este es el mensaje íntegro de Santi Mina, ahora en el Celta de Vigo, que era uno de sus grandes amigos en el vestuario:

"Hola hermano, ¿cómo estas? Quería felicitarte por esta renovación, sé mejor que nadie el gran profesional que eres, el porterazo que eres y estoy muy orgulloso de ti por todo lo bueno que te pasa, porque eres un pilar fundamental en ese gran club. Sé lo que aportas a ese vestuario, la garra que tienes, la mentalidad positiva que tienes y transmites a todos tus compañeros, por eso eres también un grandísimo capitán que tuve la suerte de compartir cuatro años inolvidables contigo, ya no solo de vestuario sino también fuera de él. Y nada, decirte que esto es un premio que tú te mereces, que tú solito te lo has trabajado y lo has logrado y sé que no va a ser el único porque sé que con la mentalidad que tú tienes y con la calidad que tú tienes en un futuro llegarán cosas mucho más bonitas y mucho más gratificantes para ti. Entonces, me gustaría también estar ahí para poder darte un abrazo y un beso, pero bueno, así es el fútbol y nada, te mando un beso muy grande para ti y para toda tu familia, que también estará muy orgullosa de ti y muy contenta por ti. Y lo que te dije antes, siempre mentalidad positiva, tirando para adelante y que para mí tú eres el mejor. Un abrazo amigo mío, te quiero".