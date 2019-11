Marcelino: "La afición del Valencia CF siempre estará en mi corazón"

No había vuelto a pisar Mestalla desde la tarde del 1 de septiembre, cuando el Valencia CF le ganaba al Mallorca por 2-0 en el partido de la tercera jornada de LaLiga. Entonces no sabía que sería el último en el banquillo, fue diez días después cuando recibió la noticia de su destitución, que puso fin a poco más de dos temporadas en las que lograba dos clasificaciones para la Champions League y el título de la Copa del Rey en el año del Centenario.

''He tenido la suerte de ser el entrenador del Centenario y ganar la Copa. Para mí, es un orgullo tremendo a nivel personal y profesional el que hayáis pensado en mí para esta bonita distinción. Quiero agradecerle a toda la afición del Valencia lo bien me ha tratado y el cariño me ha dado. Hemos compartido extraordinarios momentos. Siempre estarán en mi corazón'', eran las palabras emocionadas de Marcelino García en su regreso al templo de Mestalla, donde este jueves recibía de manos del presidente de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF una réplica exacta de la bandera fundacional del club.

Se trata de una distinción que a lo largo del año ha entregado Vicent Vallés a grandes protagonistas del Valencia CF, el último de ellos, hace pocas semanas, Fernando Gómez Colomer. La primera fue para el actual presidente, Anil Murthy, y ya la tienen también Paquito, Guillot, Claramunt, Sol, Saura, Kempes, Felman, Arias, Subirats, Angulo y Merchina Peris, en el nombre de su padre Vicente Peris.

Marcelino agradeció el detalle y aseguró que tendrá siempre esa bandera en un lugar preferente de su casa, allá donde esté. Le preguntaron por muchas cuestiones, por la marcha del equipo, por Celades, por la reciente salida de Mateu Alemany. El técnico, sin embargo, no quiso entrar a valorar nada más que el motivo de su presencia en Mestalla. "Este momento es tan bonito para mí como para no hacer ninguna otra declaración. Lo que prima es el orgullo que siento por haber recibido esta distinción. Le quiero dar las gracias una vez más a Vicente y a la Asociación por elegirme'', dijo.