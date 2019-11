Wass y Soler, soluciones a un gran problema en el Valencia CF

17 de septiembre. El Valencia CF gana 0-1 en Stamford Bridge con Francis Coquelin, Geoffrey Kondogbia, Dani Parejo y Denis Cheryshev en el segundo once de Albert Celades desde su llegada. Tan cierto como que aquella victoria fue la única cosechada de pleno con el 'trivote' en acción, es ahora el problema que se avecina en la sala de máquinas del equipo. De entre los titulares en el centro del campo de Londres, únicamente el capitán Parejo está disponible para jugar el 27 de noviembre la reedición en Mestalla frente al Chelsea.

Las malas noticias en la enfermería encuentran un contrapunto positivo en dos hombres: Daniel Wass y Carlos Soler. Las sensaciones en el tobillo del '8', que se resintió el 30 de octubre en la jornada de Liga ante el Sevilla, han mejorado en buena medida, por lo que el cuerpo técnico confía en poder recuperarlo desde el sábado 23 contra el Betis. En el Benito Villamarín, sede del centenario título de Copa, el Valencia arrancará una serial de siete intensos partidos hasta Navidad. El internacional danés –concentrado con su selección en busca de la Euro 2020– demostró en el triunfo sobre el Granada su capacidad para desempeñarse en la media tras tantos meses actuando como dueño del lateral derecho. A los 36 minutos, Jaume Costa entró al césped por el lesionado Kondogbia para que así Wass pudiera acompañar a Parejo en el doble pivote. El ex del Celta rubricó una notable actuación con un gol clave en el interior del área.

Sin embargo, el triunfo a costa del rival nazarí dejó un daño colateral serio. Cuando el motor de 'Kondo' comenzaba a engrasarse, tras encadenar 180 minutos contra Espanyol y Lille, volvió a romperse muscularmente. Un duro contratiempo para Celades, que confiaba en reemplazar la baja de Coquelin con el centroafricano en los primeros duelos después del parón. Las pruebas médicas a las que el '6' fue sometido el miércoles confirmaron la rotura en la musculatura de los isquiotibiales, la misma zona dañada que la campaña pasada le obligó a parar dos meses. Ahora el tiempo estimado para la recuperación oscila entre tres y cuatro semanas.

La previsión natural es que Kondogbia no vuelva antes del derbi con el Levante o la visita al Amsterdam Arena para cerrar la fase de grupos de la Champions. Antes el Valencia se jugará en casa su futuro en la competición más relevante de Europa contra el Chelsea en casa. Ese 27 de noviembre es la fecha que tiene marcada en rojo Francis Coquelin en su cabeza. Sin embargo, no va a ser sencillo que el centrocampista pueda recortar el plazo y estar al cien por cien de facultades. El ex del Arsenal recayó ante el Sevilla, el 30 de octubre, de la lesión en los isquios padecida en el Metropolitano y con la que jugó todo el choque en Lille y unos minutos en El Sadar. Los exámenes radiológicos en el isquio de Coquelin sirvieron a los galenos para estimar a principios de noviembre que debería estar un mes de baja.

El Betis-Valencia de Liga significará una especie de ensayo del centro del campo que jugará la 'final' de Champions contra el Chelsea, adversario que se caracteriza por la resistencia física en la medular de hombres como Jorginho, N'Golo Kanté y Kovacic. A día de hoy, la vuelta tras el parón de Soler es más que probable. Por condición física, no obstante, Daniel Wass es quien más opciones reúne de ser titular en el doble pivote junto al capitán en Sevilla. El técnico hace cuentas también con la importante alternativa de Soler con vistas a la Liga de Campeones. Toda ayuda será bienvenida contra los ingleses para compensar la ausencia de un especialista puramente defensivo en el medio –la opción Diakhaby tampoco podrá ser utilizada hasta diciembre– o el músculo que aportan 'Kondo' y 'Coque'. La baja del primero será segura y el concurso del segundo, muy improbable.



Jaume Costa rebaja las cargas

El hecho de que ayer Jaume Costa no se ejercitase sobre el campo por leves molestias en el gemelo no fue casual. Los técnicos cuidan al valenciano que, como pasó ante el Granada, es la opción número uno para el lateral diestro, por delante de Thierry Correia, y utilizar a Wass como mediocentro. Jaume rebajó las cargas en el gimnasio, igual que hizo Parejo a principio de semana.