Un necesitado Hércules mide la euforia del Valencia Mestalla

El Rico Pérez acogerá un atractivo duelo entre el Hércules y el Valencia Mestalla con el objetivo de distanciarse con las posiciones de descenso. Los alicantinos vienen de dos partidos sin ganar y su primera vuelta está muy lejos de lo deseable. Los valencianistas, por su parte, llegan con la moral por las nubes tras ganar dos encuentros y quiere asaltar la zona media de la tabla con un triunfo a domicilio.

Ambos proyectos, aunque con distintos objetivos, se encuentran ahora en tesituras similares. El cuadro herculano tiene, como cada año, el objetivo de luchar por meterse en la promoción de ascenso, pero su inicio de temporada le tiene coqueteando con la zona roja de la clasificación. La distancia con los puestos de arriba, no obstante, es recuperable, pero la reacción del equipo no puede esperar más.

Enfrente tienen al mejor Mestalla del curso, el doble derbi le ha dado alas al conjunto de Chema Sanz, que mira con mucho más optimismo su situación. El cuadro blanquinegro cuajó un gran partido contra el Atlético Levante y ha recuperado la tan ansiada contundencia en las áreas. Con cuatro goles a favor y uno en contra en los dos choques anteriores, además de generar ocasiones, los valencianistas han sabido blindar su portería y castigar más en cada llegada a portería.

La principal duda del choque estará en qué equipo llevará la iniciativa. El conjunto de Jesús Muñoz tiene más urgencias y lo normal es que en casa salga a dominar la contienda. El Mestalla, por su parte, ha sacado dos propuestas diferentes contra Villarreal y Atlético Levante y no se siente incómodo adoptando una actitud contragolpeadora.

En el capítulo de bajas, Chema Sanz no podrá contar con Cristian Rivero por lesión ni con Koba Koindredi y Yunus Musah, que se encuentran concentrados con las selecciones de Francia e Inglaterra respectivamente. La duda en el once para el técnico valenciano, en todo caso, está en la zona de la delantera. Jordi Sánchez vuelve de sanción y para incorporarle al once habría que sentar a Alfred Planas o Carlos González.

En el Hércules será titular, salvo sorpresa, un viejo conocido del valencianismo como el lateral Álvaro Pérez, que militó varias temporadas en el Mestalla y una de ellas estuvo a un nivel sensacional erigiéndose como el líder de la defensa del filial.



Alineaciones

XI Hércules: Falcón; Víctor Olmedo, Álvaro, Pablo Iñiguez, Nani, Yeray, Fran Miranda; Moha, Borja Martínez, Carlos Martínez; Benja

XI Mestalla: Emilio; Javi Jiménez, Hugo Guillamón, Castro, Guerrero; Adrián Gómez, Esquerdo, Alfred Planas, Pascu; Sergio Moreno y Jordi Sánchez