Dani García acusa a Rodrigo de mentiroso

El futbolista del Athletic de Bilbao Dani García todavía no ha olvidado el polémico pasaje vivido con Rodrigo Moreno en la zona mixta de San Mamés el pasado 28 de septiembre mientras respondía a las preguntas de los medios de comunicación. Han pasado casi dos meses y el vasco sigue dándole vueltas a la cabeza. "Él dice que no se dio cuenta, pero es mentira. Si quiere engañar a la gente que engañe, pero a mí no me va a engañar", asegura todavía indignado el de Zumarraga en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

¿Qué pasó aquel día en San Mamés para que Dani García siga tan enfadado con Rodrigo? El delantero del Valencia se duchó en el vestuario después del partido y emprendió el camino al autobús como en cada desplazamiento. Rodrigo activó el altavoz de su teléfono para escuchar música y no se dio cuenta de que a pocos metros Dani García estaba atendiendo a los medios en las habituales entrevistas post-partido. El sonido de la música no supuso ninguna molestia como así se aprecia en las imágenes. Sin embargo, el jugador del Athlétic lo entendió como una falta de respeto y atacó duramente a Rodrigo. "Alguno tiene el respeto en casa, ya lo vemos. Creo que estamos realizando una entrevista y que hay que tener respeto. Tanto si te llamas Rodrigo, Dani García o Pepe".

Sus acusaciones sorprendieron tanto a Rodrigo y al Valencia que el delantero valencianista se vio casi en la obligación de explicar lo que había pasado y pedir sus "más sinceras dispulpas". "Aparte de la importancia de la victoria me gustaría aclarar, sin ánimo de alimentar polémicas, los hecho ocurridos tras el partido del sabado ante el Athletic Club. Después de ducharme, pasé por la zona mixta camino al bus y no me di cuenta de que Dani García estaba atendiendo a los medios. Por tanto, en ningún caso pretendí incordiar, provocar y/o faltarle al respeto a un compañero de profesión ni a los periodistas allí presentes. A pesar de ello aquí dejo mis más sinceras disculpas por las molestias causadas durante esos 5 segundos que paso por esa zona. Dicho esto, para mí aquí se termina la situación y le deseo lo mejor tanto a Dani como a su equipo!".

De nada sirvió la explicación y las disculpas de Rodrigo. Dani García sigue dolido y así ha querido dejarlo claro en la entrevista que ha concedido a Mundo Deportivo durante el parón liguero. "La gente que ha estado en San Mamés sabe de sobra que cuando se sale del vestuario se ve claramente si al frente está un tío haciendo una entrevista. Rodrigo puso luego en Instagram, por eso no le he contestado, que no se dio cuenta; pero es mentira. Si quiere engañar a la gente que engañe, pero a mí no me va a engañar. Yo sería incapaz de encender un altavoz delante de un tío".