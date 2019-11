Gayà es el lateral izquierdo con más valor de LaLiga

José Gayà, 24 años, más de 200 partidos con el Valencia CF y seis internacionalidades como lateral izquierdo de la Selección, en tiempos de un fenómeno como Jordi Alba. Por capacidad competitiva y equilibrio defensa-ataque está asentado entre los mejores jugadores del fútbol español en su posición. Es jugador franquicia, un líder. Es básico dar valor a lo que tiene valor para no equivocar la perspectiva. Ante Rumanía, Robert Moreno cerrará la clasificación con el once titular y Gayà estará entre los elegidos. La intención es aproximarse a lo que podría ser el equipo ideal para arrancar la Eurocopa y ahí está el valencianista. Alba no está por lesión, pero Gayà es mucho más que la primera alternativa. El de Pedreguer es una pieza importante, por eso, trabajó al máximo para no perderse la doble cita de octubre ante Noruega y Suecia.

Gayà puede quedar como el lateral izquierdo más utilizado por la dupla Luis Enrique-Robert Moreno durante está fase de grupos (270 minutos y 90 por delante), con permiso de Juan Bernat (324'). Todo está resuelto en el grupo, pero la cita del Metropolitano tiene peso. El seleccionador insistió en hacer un partido 10 ante Rumanía y ese es el objetivo del valencianista. Malta tuvo contenido, pero la prueba que se va a someter a rayos X es esta.

Son más de 40 millones

La perspectiva y los datos ayudan a calibrar la dimensión de Gayà con más detalle. Por edad, por trayectoria, por contrato (hasta junio de 2023), por índice de rendimiento, por el estatus del Valencia, por los traspasos que han generado otros futbolistas de la misma especie en LaLiga y por proyección, el CIES Football Observatory concede a Gayà una cotización de 40-50 millones de euros en el mercado. Más que Carlos Soler, lo mismo que Rodrigo Moreno y cerca de Guedes, que se mueve en una horquilla superior. De largo, sólo le supera Maxi, 70-90 millones de euros para la gran apuesta de Mateu Alemany. Esa cantidad convierte a Gayà en uno de los laterales izquierdos con más valor del mercado.

Robertson, Chilwell, Alaba

Ante la teoría de que la Selección ya no cuenta con los mejores jugadores en su posición, ahí está el carril izquierdo. El número uno en la posición es Andrew Robertson, cañón escocés del Liverpool. El CIES le concede un precio de 88 millones, 70-90. Una estimación superior a la que le concede el portal Transfermarkt, referencia en este tipo de evaluaciones, aunque con un algoritmo más básico. Las dos casas coinciden con Gayà. Son referencias. En cualquier caso, el valenciano está bien arriba. Tercero, por detrás de Alaba (Bayern), en una clasificación en la que supera Grimaldo, Telles o Oleksandr Zinchenko.

Gayà está entre los cinco mejor considerados para el CIES. Ben Chilwell (Inglaterra, Leicester, 22 años) es uno de los hombres de moda en la Premier y está en 50-70 millones. Zinchenko, reciclado a la Guardiola en el carril, está en el mismo escalafón. El valencianista empata con Lucas Digne, Angeliño o el madridista Ferland Mendy. Va más que Alex Sandro o Achraf, que entra por los dos perfiles. La anomalía es Luke Shaw (Ingletarra, 50-70), que todavía resiste arriba por los más de 37 millones de euros que el Manchester United invirtió en su fichaje. Eso cuenta en el cálculo... Gayà es un activo surgido directo de la ciudad deportiva de Paterna. Atractivo deportivo consolidado y una fuente de beneficios económicos... potencial. Eso es lo que tiene el club entre manos y tiene que manejar con rigor e inteligencia.