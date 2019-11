Ferran la pone, pero falta gol

Ferran Torres representó el pase de la muerte tras conectar la enésima llegada de Pedrosa desde el carril izquierdo. Abel Ruiz intentó el control y el disparo en el área, pero debió rematar de primeras. El balón no era fácil de conectar. La acción reclamaba una respuesta ágil y rápida, que no llegó. El sistema defensivo de Israel encontró el tiempo necesario para corregir y España ya no encontró la manera de fabricar otra ocasión para ganar el partido. Faltaban unos pocos minutos para el final. El empate no es una tragedia, pero proyecta cuestiones importantes por resolver. Esta nueva Sub-21 lleva seis partidos como bloque y se siente. Está por rematar todavía, en dos sentidos. Por un lado, hay posiciones por definir y automatismos por cuajar. Por otro, falta un killer.



Dani Olmo, mediapunta promocionado a la absoluta, no ha jugado como delantero por capricho en los primeros partidos de la clasificación. El resultado insiste en una realidad: el fútbol actual exige acción e intención constantes y a este equipo también le falta continuidad ahí. El empate de Israel llegó de penalti, tras una acción no natural ante la que Amo replicó con un error. Karzev no falló. La superioridad conviene reflejarla en el campo.



El cambio de De la Fuente

Ficha técnica:

Las buenas señales de Alcorcón no tuvieron continuidad en Ramat Gan. También porque la visita dio la razón a De la Fuente. Israel es el rival más interesante del grupo, por nivel físico, por agresividad y por la cuota de talento en jugadores como Abu Fani o Dasa. En España hubo destellos, claro. Ferran confirmó que está a otro nivel y se siente en el ritmo, en los gestos, en los controles. No fue su mejor actuación y –pese a todo– pudo ganar el partido. Manu García lanzó un gran pase en profundidad. Al galope, el valencianista fue inalcanzable para sus marcadores. Su centro (minuto 4) lo conectó de forma trompicada Andrés. Fue la primera asistencia de gol... sin gol.No hubo flow en el centro del campo.. De la Fuente le dio la vuelta al centro del campo durante el descanso. Dentro, Fran Beltrán , Sergio Gómez y Óscar, que rompió el marcador a los cuatro minutos. Pedro Porro arrancó por derecha, buscó el apoyo de Ferran, que desconfiguró a Gurfinkel al primer toque, soportó sus kilos y prolongó el balón. Porro rompió a la carrera, insostenible para Dasa, en el área israelí. La pared terminó en un centro ideal, Óscar maniobró de lujo y su disparo –durísimo– fue imposible para Tzur. Tres minutos después, Ferran llegó al área en posición de nueve, picó el balón e hizo el gesto perfecto, pero le faltó fuerza. Buen centro de Pedrosa. Ferran, los laterales y la defensa, con un Eric García sobresaliente al frente, se están elevando como realidades en estos primeros choques del ciclo.Ferran volvió a ganar línea de fondo un par de veces, pero España no llegó a intimidar. El error de Amo significó el empate.El recurso era importante, pero el seleccionador prefiere ir paso a paso. Lección de equipo.Tzur; Cohen Gertel, Arad, Luzon, Gurfinkel; Yosefi (Karzev, m.63), Lako (Almog, m.63), Abu Fani, Elias (Kanaan, m.78); Dasa (Tomer, m.78) y Baribo (Broun, m.86).Álvaro Fernández; Pedro Porro, Eric García, Amo, Pedrosa; Pol Lozano (Pepelu, m.83), Gonzalo Villar ( Fran Beltrán , m.46) ; Ferrán Torres, Manu García (Óscar, m.46), Cucurella (Sergio Gómez, m.46); Andrés Martín (Abel Ruiz, m.69).0-1, min.49: Óscar. 1-1, min.80: Karzev.Duje Strukan ( Croacia ) amonestó a Almog en el m.85 por parte de Israel y a Andrés Martín en el m.41 y a Cucurella en el m.43 por parte de España.Partido clasificatorio para el Europeo de 2021 disputado en el estadio Ramat Gan (Tel Aviv).