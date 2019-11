El récord que el Valencia CF puede batir en la Euro 2020

La fase de clasificación para la Eurocopa terminó este martes y el Valencia CF está de enhorabuena: Los internacionales han regresado en óptimas condiciones físicas y, aún más importante, los ocho que durante estos meses han participado en busca de una plaza en la mayor competición europea de naciones han conseguido el objetivo. Unos más que otros, pero Rodrigo Moreno, José Gayà, Dani Parejo, Jasper Cillessen, Denis Cheryshev, Daniel Wass, Gonçalo Guedes y Cristiano Piccini tienen posibilidades reales de disputar la Euro 2020, que se desarrollará en una docena de sedes repartidas en el Viejo Continente entre los días 12 de junio y 12 de julio. Potencialmente, el club de Mestalla estará en verano en condiciones de batir su récord de internacionales en una Eurocopa: seis en Bélgica y Holanda 2000.

España, Países Bajos, Dinamarca, Rusia, Portugal e Italia cerraron sus grupos entre las dos primeras plazas, lo que garantizaba el billete directo. Entre ellas, además, las selecciones española e italiana formarán parte del bombo 1 el 30 de noviembre en Bucarest, donde tendrá lugar el sorteo de la fase final. Aparte de Piccini, en estos últimos envites se quedaron en València Guedes, Cheryshev y Rodrigo, por lesión, y Parejo por decisión de Robert Moreno, ya ex seleccionador. Por contra, Gayà, Cillessen y Wass vuelven siendo protagonistas. El danés, suplente en el empate de Dublín que selló la segunda posición, colaboró con un gran partido como lateral en la goleada de la 'dinamita roja' a Gibraltar en el escalón previo. Ronald Koeman no ha dudado en dar a Cillessen la titularidad en todos y cada uno de los encuentros del grupo C. Y Gayà sobresale cada vez que ha actuado con la 'Roja', la última, en la 'manita' a Rumanía que dejó a España como cabeza de serie.



Ferran, Soler y Gabriel

Hasta finales de marzo las selecciones europeas no volverán a la acción con los amistosos de preparación. Pero desde ahora y hasta final de curso esa esperanza viva de poder defender la camiseta de sus países será un estímulo extra para una porción significativa de la plantilla. Un grupo de ocho al que podrían unirse jugadores como Carlos Soler, Ferran Torres o Gabriel Paulista. A día de hoy, las opciones de que alguno de los tres se haga un hueco en la Euro 2020 parecen pocas, pero cabe recordar que los dos valencianos están dentro del radar de Luis Enrique y el central completará su nacionalización para optar a un sitio entre los centrales que acompañen a Sergio Ramos.

Precisamente, el seleccionador que regresa al cargo rescató a Parejo en marzo alineándolo en Mestalla en el once al lado de Busquets y Ceballos frente a Noruega. Luis Enrique piropeó el juego del capitán valencianista y, pese a la competencia con Saúl, Fabián, Thiago y Cazorla, va a ser una de las opciones para un medio campo plagado de calidad. Los billetes de Rodrigo –referencia arriba con juego y goles– y Gayà, la mejor alternativa a Jordi Alba, parecen seguros. En la renacida oranje Cillessen será el meta titular, mientras que para el seleccionador danés Age Hareide Wass es un valor al alza por la polivalencia con la que también ha crecido en el VCF.

Para todos, no obstante, salvar el imprevisible obstáculo de las lesiones será condición imprescindible. Problemas físicos restaron minutos tanto a Guedes como a Cheryshev con Portugal y Rusia, aunque su capacidad de desequilibrio y sus goles en competiciones como la Liga de las Naciones y el Mundial pesan de modo especial y los dos tendrán serias posibilidades de jugar la Euro, si su rendimiento mantiene una evolución medio-alta. Piccini, por último, vivió la desgracia de fracturarse la rótula a finales de agosto cuando estaba preconvocado con la Italia de Mancini. Ahora lo tiene difícil, debe recuperarse bien, rendir en pocos meses y superar la dura competencia de Florenzi y Di Lorenzo en un equipo imparable.

El aumento de internacionales es un parámetro de la clara mejora en la plantilla del Valencia en comparación a la de hace unos pocos años. En 2016 el equipo no llevó a nadie a la 'Roja' y el fichaje de Nani en verano maquilló la escasa lista de jugadores en la Euro que los lusos vencieron en Francia. El holandés Johnny Rep, en Yugoslavia 1976, fue el primero en jugar en una Euro para un Valencia que reúne siete campeones desde entonces.



Más internacionales, más dinero

La UEFA premia a los clubes con sumas económicas conforme a los días de cada internacional en la Euro. En 2016 el VCF se embolsó 725.000 euros por sólo tres jugadores: Mustafi, que llegó a semis, y los campeones André y Nani, quien sólo sumó días en julio.

Cillessen, otra portería a cero y celebración

Países Bajos celebró en Ámsterdam una clasificación que ya había logrado. En el último duelo los 'naranjas' golearon 5-0 a Estonia y el portero del Valencia jugó los 90 minutos. Alemania terminó primera de grupo y sexta cabeza de serie en el torneo.