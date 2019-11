Una renovación que se complica en el Valencia CF

El Valencia CF, una vez desvinculado Mateu Alemany, se encuentra en un proceso de negociación de renovaciones. Carlos Soler es el primero de la lista, pero otros como Ezequiel Garay o Ferran Torres también se encuentran en un proceso de negociación con el club blanquinegro. De momento en el club se respira cierto optimismo en cuanto a estas operaciones pero no se puede decir lo mismo de todas, ya que una de las apuestas de futuro más determinantes de la entidad, Cristian Rivero, será libre de firmar con cualquier otro club a partir del próximo mercado de fichajes.

El tercer portero del primer equipo y titular con el filial sabe que desde el club se confía en él, pero que dados los acontecimientos del pasado verano todavía no ha firmado la renovación y su contrato termina el próximo mes de junio. Fue Pablo Longoria quien comenzó las negociaciones pero en su momento no se cerró el acuerdo y ahora Cristian, como Garay, está a punto de ser libre y poder negociar y firmar con cualquier equipo a partir del próximo uno de enero. Su fichaje por otro equipo sería por tanto a coste cero y esto ha provocado que algunos clubes hayan llamado a su puerta. De momento el acuerdo, que parecía cercano, se retrasa en lo que es un serio contratiempo ya que los técnicos ven en él el portero de futuro y no en el argentino Blázquez, que está cedido y para adquirirlo en propiedad hay que pagar tres millones de euros. Desde el punto de vista deportivo, Cristian tiene el beneplácito de los miembros del cuerpo técnico del primer equipo, así como de los técnicos de la casa que ven en él un jugador de primera división.