La sombra de Quique Setién

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' se queda sin crédito en la cúpula del Betis y está más fuera que dentro del club verdiblanco. El consejo de administración ha perdido la confianza en el técnico y su continuidad parece cuestión de días. La sensación es su proyecto ha tocado a su fin y los dirigentes béticos cuentan las horas para que un nuevo tropiezo del equipo les permita ejecutar una decisión que parece tomada. Rubi es carne de especulaciones que no frena el Betis y ha entrado en una espiral de partidos a vida o muerte de la que difícilmente va a poder escapar. Su futuro pende de un hilo y el Valencia de Albert Celades podría darle la puntilla el sábado en el Villamarín.

El nombre que el Betis tiene en la cabeza para sustituir a Rubi no es otro que Quique Setién. Los contactos entre el Betis y el cántabro podrían haber comenzado. Los máximos responsables de la entidad verdiblanca, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, fueron cazados el martes cogiendo un vuelo con destino a Bilbao, a pocos kilómetros de Santander donde reside el técnico verdiblanco. Todo apunta a que se reunieron y aunque no hay confirmación oficial, en Sevilla cada vez coge más fuerza que ese viaje haya sido para acordar las condiciones del nuevo contrato de Setién. El Betis, lejos de desmentirlo, ha callado por respuesta alimentando el rumor y su única explicación ha sido que no puede desverlar las agendas de sus directivos. Coincide además que tanto Haro como Catalán siempre han mantenido una estrecha relación con el cántabro y fueron partidarios de la continuidad de Setién al frente del equipo la temporada pasada. Son dos de sus valedores. Parece más que evidente que la vuelta de Setién está más que decidida a la espera de resultados. Ni las formas del Betis ni el contexto a pocos días del Betis-Valencia parecen los mejores.

La decisión puede estar tomada desde hace semanas. Sin embargo, la victoria contra el Celta de Vigo unido al empate frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu retrasó los tiempos. Rubi sobrevivió a la derrota por la mínima contra el Sevilla en el derbi de la ciudad hispalense, pero el partido contra el Valencia vuelve a ser definitivo para Rubi. Ya no le quedan más vidas.

Sergio Canales, uno de los hombres fuertes de este Betis, apuesta por mantener la fe en el equipo y en el entrenador. «Nosotros vemos el trabajo que realizamos a diario. Hay que ser conscientes del cambio. El cambio de entrenador siempre lleva una adaptación. Nos está costando un poco pero estamos a muerte con el míster. Rubi desde el principio me mostró su confianza y haré todo lo que pueda para devolvérsela en el campo. Hemos encontrado el camino y queremos certificarlo contra el Valencia. Vamos a hacer todo lo posible para sacar los partidos», reconoció.