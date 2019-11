Álex Centelles: "El 'boom' del Famalicao me hará volver más fuerte al Valencia"

Álex Centelles (20 años) es uno de los secretos del fenómeno Famalicao. Un recién ascendido con capitál israelí e infuencia de Mendes que planta cara a Benfica y Oporto en Portugal. Siente que ha dado con la tecla y que volverá con más confianza al Valencia en verano. Mateu y Longoria lo blindaron con 100 millones, coincidió con Celades en la selección, Ferran es su 'hermano' y sueña con Mestalla. El Valencia lo sigue. Él crece.

¿Cómo va la vida por la Vila Nova de Famalicao?

Increíble, muy bien. No me puedo quejar. La ciudad es pequeña, pero está muy bien comunicada, está a 25 kilómetros de Oporto y a 20 de Braga y Guimaraes. Está muy cerca de todo. Yo siempre digo que está en medio del triángulo. Estoy viviendo con mi madre en un pisito. Se vive muy bien, aunque el clima es complicado por la lluvia, pero la gente es súper amable y el idioma ya lo estoy cogiendo porque es bastante parecido al castellano. Lo entiendo casi todo, pero hablar cuesta un poquito sobre todo por la pronunciación, pero más o menos ya nos vamos entendiendo. La gente en el club me trata fenomenal y estoy muy agusto.

Vaya pelotazo el Famalicao. Recién ascendido, pero terceros en la liga portuguesa en puestos europeos y solo por detrás de los 'grandes' Benfica y Oporto.

Sí, nadie se lo esperaba. Llevaban veinte años sin estar en primera división, es un club pequeño, pero trabaja como un grande. La gente viene a apoyarnos y estamos haciendo una temporada magnífica.

Capital israelí, influencia de Jorge Mendes. ¿Cómo es el proyecto del Famalicao por dentro?

Han confeccionado una plantilla súper joven, es un club con muchas ganas de crecer y hacerse un hueco en una liga muy competitiva con equipos de Champions, es un proyecto muy bonito. Además, lo están reformando todo, están haciendo nuevas instalaciones, han hecho vestuarios nuevos y lo están dejando todo muy cómodo para nosotros. Da gusto, la verdad.

¿Hasta dónde puede llegar este Famalicao porque no paráis de crecer como club y equipo?

Es extraño que estemos ahí arriba, pero nuestro objetivo está claro que es seguir en la primera liga y no volvernos locos. Queremos ganar y quedar lo más alto posible.

¿Se le puede plantar cara a los grandes del fútbol portugués?

Sí, contra el Sporting de Lisboa ganamos haciendo un patidazo sobre todo en la segunda parte. Contra el Oporto nos costó un poco más porque son un buen equipo y no fue de nuestros mejores partidos, pero sabemos que le podemos hacer daño a cualquier equipo.

Juventud y talento. El Famalicao es el equipo más joven de Europa. ¿Cómo se lleva eso?

Yo vine al principio y veía venir todo gente muy joven, éramos todos súper jóvenes, pero eso es lo que le da al equipo esas ganas de demostrar y de crecer como futbolistas y quizás por eso nos vaya tan bien, aunque también es verdad que el capitán y otro portero son más mayores y nos ayuda a la gente joven que está más alocada. El capitán es la persona que nos guía y esa figura hace que seamos mejor grupo. Esa combinación es buena.

Me cuentan que en cada partido acuden entre 40 y 50 ojeadores de toda Europa. ¿Os sentís en el foco?

Eso se comenta, es normal porque al final somos un equipo con jugadores jóvenes de proyección. Dicen que viene mucha gente porque somos un club con gente joven y que está haciendo una temporada brutal, pero cuando salgo al campo solo pienso en ganar y demostrar al entrenador -João Pedro Sousa- que puedo seguir jugando.

¿Te esperabas este 'boom'?

Nadie esperaba este fenómeno. Es difícil. Vine a un club que ni siquiera conocía, que acaba de subir y era impensable pensar que a estas alturas íbamos a estar terceros luchando por el primer puesto que está a 6 puntos. Ni soñado.

¿Quién te habló el primero de Famalicao y por qué lo elegiste?

Teníamos otras ofertas, pero el Valencia nos lo propuso y nos dijo que para ellos era la mejor opción porque creían que era donde iba a jugar más, nos dijeron que era un buen proyecto y una buena liga con equipos de Champions, aquí hay muchos partidos de muchos nivel. Nos lo propusieron y no nos lo pensamos para seguir creciendo y poder volver más fuerte y con más confianza al Valencia.

Sientes que has acertado.

Sí, el otro día lo hablaba con mi padre. Al final hemos dado en la tecla, es muy difícil acertar, pero por suerte hemos elegido la mejor opción, estoy jugando y el objetivo es continuar con esta racha y esta dinámica positiva.

No es fácil acertar y el ejemplo lo tenemos por desgracia con Lato en el PSV o Salva Ruiz en el Deportivo.

Siempre sabes en el fondo que te pueden salir mal las cosas, yo en mi caso estaba convencido de mi decisión y ahora puedo decir que hemos acertado.

¿Qué está significando Famalicao para tu carrera deportiva?

Mucho. Es el club que me está permitiendo jugar en una primera liga que para mí es muy importante, me estoy afianzando en primera división, jugando contra equipos grandes que pueden competir contra el Valencia también, así que siempre le estaré agradecido al Famalicao en mi carrera.

A nivel personal las cosas no pueden ir mejor. Titular en el lateral izquierdo y dos asistencias de gol.

Me estoy encontrando muy bien, al principio estuve cuatro partidos sin jugar, pero el míster me decía que estaba entrenando muy bien y que me iba a llegar la oportunidad. Jugué al quinto partido y aproveché esa oportunidad al máximo y de momento sigo ahí con la confianza del míster, que espero seguir dándosela.

La cesión acaba en junio. ¿Cuáles son tus planes de futuro?

Pertenezco al Valencia y mi sueño es seguir en el Valencia. Llevo doce años en el Valencia y es el club de mi vida. Mi sueño es poder jugar algún día en Mestalla.

Con este experiencia detrás es más fácil soñar con el primer equipo.

Sí, siempre es difícil cuando estás en el filial dar el salto porque es una categoría en la que hay mucha diferencia con respecto a primera, por eso decidí venirme y tener esta experiencia en primer división para seguir formándome y volver al Valencia más fuerte y para que puedan confiar en mí.

Mateu te blindó con 100 millones, te renovó hasta 2021. No queda tanto. ¿Ha hecho el Valencia algún movimiento en este sentido?

No hemos hablado nada con el Valencia de mi contrato, pero yo hablo con ellos, sé que me están siguiendo y sé que están contentos. Ya todo se verá más adelante. Mi intención es seguir en el Valencia porque es el club que me ha criado.

¿Cómo se ve el Valencia desde allí? ¿Lo estás siguiendo?

Sí, claro. El equipo ahora está muy bien, el otro día disfruté con la remontada al Lille en la Champions. Me alegro por el club, por la afición y por Ferran que ha sido mi compañero y me alegro un montón. Los sigo todos los partidos.

Tu compañero y tu hermano diría yo. Vaya momento atraviesa Ferran.

Sí, el otro día hablé con él y le va genial. Ahora está en un estado de forma espectacular, aunque a mí no me extraña porque he jugado con él muchos años y lo quiero mucho.

¿Cómo viviste la destitución de Marcelino? Para ti también ha sido un entrenador importante.

Sí, me llevó a dos pretemporadas. Sobre todo la primera fue un premio para mí por inesperada. Me llamaron el mismo día que empezó la pretemporada y para mí fue una oportunidad muy bonita para darme a conocer y para que me viera el míster, la disfruté un montón.

Me consta que fue una pena para ti la salida de Longoria.

Sí, hablaba mucho con él, Pablo confía mucho en mí y cuando salió del Valencia fue una pena para mí. Hablé con él y le deseé la mayor de las suertes porque se la merece. Será una suerte para el equipo que vaya.

¿Coincidiste con Celades en las categorías inferiores de España?

Alguna vez coincidí cuando iba con Santi Denia y Celades venía de segundo entrenador. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer una gran temporada. ¡Espero pronto conocerlo! (Ríe)

¿Cómo le va a Uros Racic?

Bien, muy bien, el otro día hizo un partidazo. La verdad es que en el Famalicao nos están tratando súperbien y las cosas van rodadas, así que como yo está super cómodo y aprendiendo el idioma para integrarnos todavía más en el vestuario.

Antonio Martínez y Pedro Gonçalves también salieron de Paterna.

Los dos lo están jugando todo y siendo titulares con la confianza del míster. Los dos están haciendo una temporada de mucho nivel.

Al final la cantera del Valencia nunca deja de dar sus frutos.

Sí, la cantera del Valencia se caracteriza por sacar siempre jugadores, al final no todos acaban en el Valencia, pero muchos están al primer nivel por otras ligas y espero que siga la racha y que yo sea uno de esos jugadores importantes que salga y pueda jugar en el Valencia.