El mensaje de Celades al equipo

Albert Celades no quiere distracciones en el Benito Villamarín. El técnico del Valencia CF ha aprovechado la vuelta de los internacionales para trasladar un mensaje al vestuario: está prohibido pensar en el Chelsea FC y en todo lo que rodea a ese gran partido en el que el club se juega la clasificación para los octavos de final de la Champions League siete años después. Son muchas las ilusiones que están depositadas en esa cita en Mestalla del miércoles 27 de noviembre. Los focos a los ojos de todo el fútbol europeo son muy golosos. Sin embargo, el técnico no está dispuesto a que ese encuentro despiste a sus futbolistas y su objetivo en las últimas horas ha sido mentalizar al grupo de que el partido realmente importante es el del Real Betis. La consigna está clara. Tiempo habrá para pensar en los ingleses y soñar con la Liga de Campeones.

No es fácil abstraerse de todo lo que se está moviendo alrededor del Valencia-Chelsea del miércoles. La expectación es tanta en la grada -quedan a la venta menos de 500 entradas para completar el aforo de Mestalla- como en el vestuario. Los jugadores saben que la Champions es el mejor escaparate del mundo y son conscientes de que tienen al alcance de la mano estar entre los dieciséis mejores equipos de Europa siete temporadas después. El partido es tan importante a nivel social, deportivo y económico -el Valencia ingresará 12,2 millones de euros si gana- que corre el riesgo de eclipsar al Betis-Valencia del sábado y eso es precisamente lo que no quiere Celades. El técnico está tranquilo porque conoce el compromiso y profesionalidad de sus jugadores, pero su obligación es recordar al grupo que para ganar a los de Rubi habrá que competir al cien por cien y sin reservas. No quiere que ningún jugador se guarde nada el sábado en Sevilla. Levantar el pie del acelerador pensando en el Chelsea sería un peligro real y en eso coincide toda la plantilla. El equipo tiene la suficiente experiencia como para que eso no ocurra en Sevilla.

El primero que está dispuesto a dar prioridad al partido del sábado es Celades. La idea del técnico es apostar por un once titular que perfectamente podría ser el del miércoles contra el Chelsea FC. Tampoco el entrenador tiene muchas más opciones donde elegir. El equipo está cogido con pinzas por la plaga de lesiones y durante las próximas semanas no habrá espacio para las rotaciones al menos en posiciones clave como el centro de la defensa, donde están obligados a jugar Ezequiel Garay y Gabriel Paulista por la lesión de Mouctar Diakhaby y las dudas físicas que genera Eliaquim Mangala, o en el centro del campo. Para el doble pivote solo hay dos centrocampistas preparados físicamente: Dani Parejo y Daniel Wass. Si llegan las rotaciones tendrán que ser más adelante a medida que la enfermería se vaya vaciando.

El equipo se ejercitará este viernes a las 10:30 en la ciudad deportiva de Paterna en el primer entrenamiento matinal de la semana. Posteriormente, Celades comparecerá en sala de prensa a las 13:30 en la previa del partido contra el Betis. Seguro que el técnico no quiere hablar del Chelsea. El partido importante, el único, es el del Villamarín.