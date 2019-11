Celades: "Sería un error pensar en el Chelsea"

Albert Celades ha vuelto a decir públicamente lo que viene hablando los últimos días con sus jugadores en privado en el vestuario. "Sería un error pensar en el Chelsea a pesar de la importancia del partido del miércoles". El catalán no quiere que la Champions suponga una distracción para sus futbolistas. El técnico, por contra, sí espera que los recuerdos de los jugadores en el Benito Villamarin con el título de Copa del Rey todavía en la memoria de todos sean un estímulo para afrontar el partido y sobre todo ganar. "Seguro que nos va a ayudara afrontar el partido y ojalá que a ganar". Celades espera un partido difícil contra un Real Betis repleto de "talento" y está convencido de que buscarán la cuarta victoria consecutiva con la mejor mentalidad. El catalán dejó entrever que Carlos Soler todavía no está al cien por cien para empezar de inicio, aseguró que Coquelin y Sobrino están "cerquita" de volver y confirmó que a Guedes "todavía la faltan unas semanas". Preguntado por el caos médico que reina en el Valencia esta temporada aseguró que "ojalá hubiese más estabilidad en ese aspecto", aunque dejó claro que en el vestuario se sigue trabajando con normalidad. No entró a valorar ninguna situación de mercado. Esta es su rueda de prensa íntegra:

- ¿Cómo está Carlos Soler? ¿Está preparado para jugar de inicio?

Está en la lista y está bien, que esté en la lista es una señal de que está bien y luego ya valoraremos el tiempo que nos puede ayudar.

- Te has llevado a 19 jugadores. ¿Puede ser Soler el descarte?

Es cierto que llevamos 19 a Sevilla y tendremos que hacer un descarte y él es una posibilidad por el tiempo que ha estado de de baja, por los entrenamientos que lleva, su adaptación con el grupo, es una posibilidad.

- ¿Cómo están los lesionados? ¿Qué plazos se marcan?

Los que están más cerquita de volver son Coquelin y Sobrino que han hecho partes del entrenamiento estos últimos días, pero todavía no están para competir en un partido como el de mañana. A los otros todavía les queda un poquito más.

- El Valencia ficha un médico y luego se le aparta del primer equipo por un mal diagnóstico sobre Guedes ¿Es correcto esto? ¿Cuándo podrás contar con él?

A Guedes le faltan todavía varias semanas, ya metí la pata una vez y no me aventuro a poner un tiempo, no va a ser inminente, en cuanto al tema médico tenemos reuniones internas y cada uno expresa su opinión de qué es mejor para todos y a partir de ahí decide el club.

- Es una semana clave con Betis y Chelsea. ¿Puede descansar algún jugador de cara a la Champions?

Ahora mismo estamos focalizados en el partido del Betis, es importante el partido que es inminente, el Betis es un equipo con mucho talento y sería un error pensar en el Chelsea a pesar de la importancia del partido del miércoles, sería un error.

-Importancia de la continuidad y buscar la cuarta victoria consecutiva.

El objetivo es ganar siempre y seguir sumando victorias, vamos con esa intención, la gente está respondiendo a las situaciones difíciles y vamos con la mejor mentalidad posible. Es cierto que el Betis no está con tanto puntos como se podría prever, pero el Betis está lleno de talento con jugadores de nivel y esperamos un gran rival, hay que estar preparados para eso.

-¿Por que entra Javi Jiménez? ¿Cómo lo ve? ¿Puede entrar si pasa algo con Garay y Paulista?

Tenemos a Mangala también, es un chico que aporta mucho, lo conozco de la selección, sube a entrenar con nosotros y creemos que nos puede ayudar, es una opción más, queremos que venga a Sevilla y luego ya decidiremos qué hacer.

-¿Entiende tantos cambios en la estructura médica?

Los departamentos médicos no son departamentos fáciles, no solo aquí, lo único que puedo decir es que la repercusión interna en cuanto a que haya pasado algo grave no es así, seguimos trabajando con normalidad a pesar de esta reestructuración. En todos los clubes pasa y ojalá hubiese más estabilidad en ese aspecto.

-Se está decidiendo el futuro de jugadores. ¿Renovaría a Garay?

Solo soy el entrenador y me pedís opinión de cosas que ni me competen, tenemos reuniones internas en las que hablamos de muchas cosas y lo único que te puedo decir es que estoy muy contento con todos los jugadores que tengo y ojalá pudiesen continuar con nosotros.

-¿Crees que es conveniente reforzar el lateral derecho?

Es demasiado pronto, tenemos muchos frentes como para hablar de esta situación, estamos contentos con los jugadores que tenemos.

-¿Contempla a Soler como sustituto de Parejo?

Carlos es un jugador que puede jugar en cualquier posición, tanto en la banda como en una posición interior, se adapta muy bien y es una opción más.

-¿Qué partido esperas en el Villamarín?

Espero un rival muy fuerte, que está lleno de talento, tiene jugadores de primer nivel, las cosas no le han salido como esperaba pero no nos confiamos, tenemos que estar lo mejor preparados, de no ser así no tendremos ninguna posibilidad de ganar.

-Bale celebró con una bandera en la que ponía Gales, golf, Madrid. ¿Qué le gustaría que llevaran en su bandera los jugadores del Valencia?

He visto la imagen, pero no sé qué ha pasado, me gustaría que siguiesen como se están comportando hasta ahora.

-¿Cree en los estadios talismanes? ¿Puede ayudar el hecho de haber ganado en el Villamarín la Copa?

Puede ayudar, siempre pasa, uno como jugador está más a gusto en unos campos que en otros y por lo que sea la predisposición es mejor, es un estadio de un muy buen recuerdo, dio una alegría muy grande a muchos de los que están aquí y seguro que nos va a ayudara afrontar el partido y ojalá que a ganar.



