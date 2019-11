Un jugador del Valencia CF ya tiene cita en Gijón con Maestro

El Valencia CF ha llegado esta semana a un acuerdo para la rescisión de contrato del Doctor Antonio Maestro. El médico asturiano, que llegó al club de la mano de Marcelino García Toral en su primera temporada, se ha desvinculado de forma oficial de la entidad de Mestalla. Sin embargo, ya hay un futbolista de la plantilla que tiene cita para pasar consulta con el doctor Maestro en su clínica de Gijón. No ha habido que esperar ni tres días. Cristiano Piccini ya se ha puesto en contacto con el galeno para concertar una cita con el asturiano dentro de dos semanas. El objetivo es que Maestro revise la evolución del italiano antes de las vacaciones de Navidad. El asturiano ha dirigido el proceso de recuperación de Piccini desde que se lesionó en verano y seguirá al frente revisando la evolución de su fractura en la rótula del miembro inferior derecho. Maestro dará el OK para que Piccini entre en una nueva fase de recuperación con el objetivo de volver a los terrenos de juego entre enero y febrero de 2020.

Piccini será el primero en volver a Gijón, pero no será al último. El doctor Maestro tiene la confianza de la mayoría de la plantilla y seguirá recibiendo jugadores en Asturias. La única diferencia es que el club tendrá que pagar ahora cada consulta privada que se efectue. Los jugadores tiene pleno derecho a solicitar una segunda opinión médica externa como pasa con otros especialistas. Recientemente Gonçalo Guedes ha visitado al doctor de Portugal Jose Carlos Noronha, quien ha marcado las nuevas pautas de recuperación para el internacional luso. Geoffrey Kondogbia viajó el lunes a Gijón para ser explorado por Maestro antes de su desviculación. Semana antes lo hicieron Denis Cheryshev, Carlos Soler o Rubén Sobrino. El puente aéreo Valencia-Gijón no cesa.

Guedes vuelve a viajar a Portugal

El internacional portugués ha viajado este viernes a su país con un permiso especial del Valencia. El futbolista se ha marchado por motivos personales en un viaje relámpago ajeno a su nuevas pautas médicas. El domingo estará en la ciudad deportiva de Paterna para proseguir su proceso de recuperación. Celades no se atrevió a fijar una fecha de vuelta, aunque Superdeporte ya ha informado de que será complicado verlo antes del parón de Navidad. "A Guedes le faltan todavía varias semanas, ya metí la pata una vez y no me aventuro a poner un tiempo, no va a ser inminente", decía el técnico molesto todavía por el caos médico.

Celades quiere "estabilidad médica"

El técnico hizo una reflexión en rueda de prensa en torno a los cambios médicos que está sufriendo el Valencia esta temporada. Cree que no es grave, asegura que el equipo sigue trabajando con normalidad, aunque dejar caer que le gustaría la estabilidad que no existe. "Los departamentos médicos no son departamentos fáciles, no solo aquí, lo único que puedo decir es que la repercusión interna en cuanto a que haya pasado algo grave no es así, seguimos trabajando con normalidad a pesar de esta reestructuración. En todos los clubes pasa y ojalá hubiese más estabilidad en ese aspecto".