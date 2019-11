El Valencia CF paga su falta de rumbo contra el Betis

El Valencia se fue del Benito Villamarín con la sensación de haberlo fiado todo en el tramo final al lanzamiento de una moneda al aire. Pudo ser cara cuando Kang In, recién ingresado, culminó una acción individual rematando al larguero. Pero fue cruz y no por capricho (consulta la clasificación de LaLiga). A pesar de la imagen de Celades pidiendo calma a su equipo, completamente patas arriba, el Betis supo cómo agitar el partido y sacar petróleo del cúmulo de imprecisiones alrededor del balón. Fekir, antes que Kang In, también chutó a la madera. Y el premio al aluvión de oportunidades lo obtuvo sobre la bocina de Canales, artífice de un gol de falta directa en el minuto 94. Un disparo envenenado que afeó la actuación de Cillessen, hasta ese momento responsable, pese a su cuestionable ortodoxia, de mantener vivo al equipo, incapaz de controlar los tempos.

Pasó el Betis y, en este orden, ahora toca el Chelsea y la Champions. Pero de lo ocurrido en Sevilla, más allá del cuadro de bajas, hay que tomar nota. Sobre todo del sufrimiento de las bandas y el plomo en las botas del centro del campo. Teniendo en cuenta que las cosas tampoco le salieron por el izquierdo, lo mejor y lo peor del Valencia este sábado, con un con Wass en la sala de máquinas como comodín de urgencia, llegó casi siempre por el lado derecho. Y es que, aunque todos los ojos estaban puestos en el medio, donde tampoco Parejo tuvo el día, el partido se decantó por los costados.

Responsable de los mejores destellos pero carente también de la pausa que requería el partido, Ferran se marcó un jugadón que terminó en nada pero que cuando subió al marcador parecía mucho, sobre todo para incendiar el ambiente en un estadio en el que Rubi se la jugaba. Con un zigzag de los que por lo civil por lo criminal terminal dentro, el gol lo marcó Maxi, infalible al primer toque en el área, pero en caso de fallarlo habría sido penalti por mano previa de Sidnei. Por contra, antes de que apareciera Canales, la vía de agua estaba a su espalda, donde Jaume Costa bailaba con la más fea.

Consciente de que estaba jugando a pierna cambiada, Rubi puso el acento de su estrategia sobre su perfil. Fue por ahí por donde Álex Moreno, bien secundado por Joaquín, percutió una y otra vez. El ex del Rayo, al enésimo intento, sacó del sitio a Jaume, que se precipitó en el corte, y la jugada la terminó el incombustible icono verdiblanco, al que Parejo acompañó con la mirada. El empate no fue más que la historia de un gol anunciado con el que el Valencia, al filo del descanso, se metió en un jardín. Con los pies de barro, el tramo que fue desde el empate hasta el final del primer acto fue un suplicio. Que Cillessen tuviese que meter una mano dura y abajo para desviar lo que habría sido el segundo es el mejor resumen de hasta qué punto el equipo pedía una tregua a gritos.

Con el Betis volcado a la otra orilla, las cosas que pasaron en la izquierda pasaron más desapercibidas, pero ahí también hubo tomate. Manu Vallejo, que si acaso lo hizo al cuello, le echó pocas manos a Gayá, y eso que aun así el lateral izquierda fue de los más activos y profundos. Su concurso fue especialmente notable en el arranque, cuando los centrales fueron noticia por sus remates antes que por sus despejes. Sobre todo Mangala, que en su primer partido pasó de rozar el gol a favor a estar en el ojo del huracán por un salto en el que, arriesgando demasiado, Loren le hizo la cama en una acción a prueba de ojo de VAR. Obligado a escoger entre el riesgo de forzar a Garay o el de alinear por primera vez a un jugador inédito en año y medio, Celades se decantó por lo segundo. El técnico, con lo que le quedaba y sin un Rodrigo que se fue dejando un taconazo como principal y casi exclusiva aportación, se fue a por la victoria con los cambios ante un Betis debilitado en extremo con la lesión de Sidnei. Pero sin patrón de juego la apuesta fue el azar y no fue él sino Rubi, quien más decididamente la había buscado, el que encontró la suerte.

[No te pierdas el vídeo, las notas y estadísticas completas del Betis-Valencia, en un click]



Ficha técnica: