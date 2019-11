El Chelsea plantó cara al City de Guardiola

El Chelsea no consigue sumar en el estadio del Manchester City en un partido atractivo, con un planteamiento valiente de Frank Lampard en un estadio donde los de Guardiola suelen arrollar a sus rivales. El sistema de juego al inicio estuvo basado en mantener el balón y no arriesgar con los pases, creando un ataque en estático que no permitiera a los locales tener la posesión todo lo que les hubiera gustado. El Chelsea tiene en el centro del campo jugadores con la técnica y contención de balón suficiente como llevar esto a cabo. Precisamente Mateo Kovacic, que está encontrando su mejor versión, encontró en un pase largo la carrera de N'Golo Kanté para que el internacional francés abriera el marcador. Decir que Kanté no estuvo presente en la primera cita del Valencia contra los londinenses, siendo su presencia un factor diferencial en la evolución de los 'blues' esta temporada.



El City les bajó los humos

Tras el gol, parecía que el Chelsea iba a seguir dominando el encuentro, cuando un tanto de Kevin de Bruyne, del que su disparo rebotó en un defensor, ponía el empate en el marcador y hacía que los de Lampard perdieran algo de fuelle. A los ocho minutos, Mahrez hizo gala de su capacidad de desborde y adelantó al City gracias a una gran jugada individual, tirando por la borda todo el trabajo del Chelsea hasta el momento. El conjunto londinense, que compitió durante toda la primera parte y ganó la posesión al descanso, no supo encontrarse en una segunda mitad en la que cambiaron las tornas y fueron los 'citizens' los que asediaron el área rival de manera continuada, gracias a la corrección en la presión y su paciencia en defensa. Ante esto, Kepa fue el que tuvo que salvar en varias ocasiones a su equipo.

Lampard comenzó a mover el banquillo y en el útlimo cambio sustituyó en el minuto 73' Mason Mount sustituyó a Jorginho, con el objetivo de recuperar esa agilidad para mover el balón que el brasileño estaba perdiendo. Finalmente, un gol anulado a Sterling en el descuento expuso a los defensas de Lampard, en una jugada en la que no mantienen la tensión defensiva, pese a que Tomori y Zouma estuvieron muy atentos a las incorporaciones laterales durante todo el encuentro.