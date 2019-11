Coquelin tiene "cerquita" el Chelsea

Francis Coquelin cada vez tiene más opciones de llegar a tiempo al partido de Champions del miércoles contra el Chelsea. El francés evoluciona favorablemente de su lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho y su presencia en Mestalla gana enteros a medida que pasan los días. El mediocentro ha completado de forma parcial los dos últimos entrenamientos, ha tocado balón con buenas sensaciones y el objetivo es entrenar al mismo ritmo que sus compañeros el domingo en la vuelta al trabajo del equipo en la ciudad deportiva de Paterna para comenzar a preparar la 'final' de la Liga de Campeones contra los ingleses. La vuelta de Coquelin, como ha reconocido Albert Celades en rueda de prensa, está cerquita. «Los que están más cerquita de volver son Coquelin y Sobrino que han hecho partes del entrenamiento estos últimos días, pero todavía no están para competir contra el Betis. A los otros todavía les queda más». Las palabras de Celades, unidas a la sonrisa de las fotos y el mensaje de Coquelin en redes sociales «De vuelta a los negocios»- invitan al optimismo.

["Ya metí la pata con Guedes y no me aventuro a ponerle tiempo"]

El francés cayó lesionado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, forzó contra el Lille y recayó de sus molestias físicas el pasado 30 de octubre en el partido de Liga contra el Sevilla. Las pruebas médicas estimaron un tiempo de recuperación de un mes. El centrocampista siempre ha asumido que su participación contra el Chelsea era difícil, pero su capacidad de esfuerzo y sacrificio está fuera de toda duda.

Coquelin está haciendo todo lo posible para ayudar al equipo el miércoles consciente de los problemas en el centro del campo. El galo renunció a viajar a Francia en el parón liguero y se quedó trabajando para apurar sus opciones. Lo va a intentar hasta el último día. Nadie duda de eso en el vestuario. Celades lo espera con los brazos abiertos consciente de que Geoffrey Kondogbia no llega a tiempo y necesita un mediocentro defensivo de despliegue físico para enfrentarse al potente y musculado centro del campo del Chelsea. Con Coquelin, juegue los minutos que juegue, sería menos difícil ganar a los ingleses y clasificarse para octavos de final.



Sin "estabilidad médica"

El técnico se marchó al parón con nueve lesionados y ha recuperado solo a Rodrigo Moreno sano y Carlos Soler entre algodones. Siete jugadores siguen en la enfermería. El técnico reconoce que ha dado su opinión médica en reuniones internas, asegura que los cambios no son graves porque el equipo sigue trabajando con normalidad, pero dejar caer que le gustaría la estabilidad que no existe. «Tenemos reuniones internas y cada uno expresa su opinión de qué es mejor. Los departamentos médicos no son departamentos fáciles, no solo aquí, lo único que puedo decir es que la repercusión interna en cuanto a que haya pasado algo grave no es así, seguimos trabajando con normalidad a pesar de esta reestructuración. En todos los clubes pasa y ojalá hubiese más estabilidad».