"Nuestros errores han dado vida al Betis"

Jaume Costa, lateral zurdo que debe actuar en la derecha por la abundancia de lesiones que sufre el Valencia CF, admite que el equipo se marcha del Benito Villamarín con "mal sabor" de boca. Este sábado los blanquinegros han caído por 2-1 con el Betis en el escenario donde el 25 de mayo se proclamaron campeones de Copa al imponerse al Barcelona con el mismo resultado. "El equipo estaba en una buena dinámica, haciendo cosas bien. Vinimos a un campo difícil en el que el rival juega muy buen fútbol y la primera pate fue pareja. Estuvimos bien hasta que nos adelantamos en el marcador. Creo que nuestros errores le dieron vida al Betis", analizó instantes después del partido en los micrófonos de Movistar Plus.

Según el defensa valenciano, es un momento de "tener la cabeza fría" porque "dentro de tres días en Mestalla llega la oportunidad de resarcirse sumando tres puntos en un partido súper bonito". El Valencia-Chelsea del 27 de noviembre a las 18:55, cita en la que los hombres de Albert Celades están obligados a ganar para clasificarse rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

"El Betis quería tocar, tenía la necesidad de sumar puntos y este estadio aprieta. Al final del partido una falta nos ha dejado chafados. Es el fútbol. Cuando ganamos no somos tan buenos ni ahora tan amalos. Hay que tener los pies en el suelo", reflexiona sobre las causas de un mal Valencia en la segunda parte del Villamarín. "En ese periodo nos faltó llegar. En la primera tuvimos más la pelota y nosotros somos un equipo que necesitamos el balón para estar cómodo".

Jaume Costa asegura que ahora "toca estar jodidos, llegar a casa y descansar con la familia" y, "a partir de mañana, pensar en el siguiente partido y darlo todo". "Esta derrota ha sido una pena, veníamos aquí con la ilusión de engancharnos en la parte alta de la clasificación. En la Liga todo está complicado por arriba y por abajo... Nos hubiera venido muy bien una victoria para coger moral", expresa el defensa cedido por el Villarreal.

En una demostración de sinceridad, Jaume reconoce que en el gol del empate del Betis debió "aguntar" mejor la posición defensiva. No obstante, el valenciano trata de hacer un servicio al equipo jugando a pierna cambiada en el lateral derecho, ya que las lesiones de Coquelin y Kondogbia obligan a Daniel Wass a dejar la parte diestra de la zaga para acompañar a Dani Parejo. "No es la primera vez que juego ahí. Estoy un poco cansado porque la forma de posicionarse durante 90 minutos es diferente, uno se resiente de partes del cuerpo a las que no está acostumbrado... son perfiles diferentes. Al margen de ese gol, que salgo y debo aguantar, yo intento dar todo para ayudar al equipo. Con la edad que tengo, donde sea, pero jugar es algo bueno", afirma.