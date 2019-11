Nabil Fekir es el generador a desconectar

Celades insistió en el talento del Betis, rival del Valencia CF. Lo hizo por jugadores como Joaquín, Loren, Borja Iglesias, Canales o Fekir, que viene de estar concentrado con Francia. El refuerzo estrella del Betis es el factor a controlar, por su actividad entre líneas y por sus soluciones en el área. En verano, llegó del OL por 20 millones de euros. Sus agentes también lo ofrecieron al Valencia, pero no fue opción... por las dudas sobre su físico. Fichado como mediapunta, Fekir es más delantero que centrocampista, no es un extremo y tampoco un interior. No es Lo Celso, al que vino a sustituir. La forma de explotarlo es el área y eso ha condicionado su mejor versión, también el esquema de Rubi. Ante el Celta le salvó el puesto.

Ismael, solución de calidad

Las bajas han obligado a Rubi a tirar de cantera. Edgar refuerza la defensa. Ismael puede ser la apuesta como solución para el cortocircuito en la medular. Generación 2000, el mediocentro de Los Palacios ha participado en tres partidos, 82 minutos de ritmo y visión desde el eje.