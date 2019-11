Sevilla - VCF Femenino: carácter, fútbol y al 'Toro'

El conjunto de Irene Ferreras visita al Sevilla de Cristian Toro en un duelo de entrenadora contra entrenador. El presente del Valencia CF se encuentra con el pasado, en una nueva etapa, en la que tras un periodo de transición entre ambos, el equipo ha encontrado en Ferreras un proyecto sólido y con continuidad. Hasta la llegada de la madrileña, hubo hasta dos proyectos fallidos, protagonizados por Jesús Oliva y Óscar Suárez, que fue sustituido por Carol Miranda, la directora deportiva. Como Ferreras ya dio a entender en su entrevista con SUPER, el grupo debe "pasar página" de las heridas de los dos úlitmos años y que ese es su "talón de Aquiles". Su capitana, Natalia Gaitán, dio su punto de vista sobre el trabajo de Irene, contando que "el trabajo que pone detrás es fundamental. Está las 24 horas y los 7 días de la semana pensando y trabajando por el equipo, cómo usar nuestro potencial", dijo para VCF Media.

El encuentro podría resultar un punto de inflexión en el que el Valencia puede demostrar una progresión en su juego. Una evolución de la que Ferreras está plantando unos cimientos y de la que debe comenzarse a ver una mayor consistencia en el estilo del juego durante los 90 minutos del partido. Tras el parón por la huelga, no se produjo el choque contra el Atlético y el Valencia no pudo sacar provecho para sacar puntos del Puchades, donde las valencianistas están siendo mucho más determinantes. En contraposición, como visitantes solamente han sumado tres puntos, que pertenecen a la victoria de la primera jornada ante el Espanyol. En consecuencia, deberán jugar otra vez a domicilio, donde quieren reencontrarse con la victoria. "Este domingo vamos a tratar de recuperar las buenas sensaciones. El equipo tiene muchas ganas de sumar 3 puntos fuera de casa, tenemos que dar un paso adelante a nivel competitivo cuando no tenemos a nuestra afición tan cerca", afirmó Irene Ferreras, que coincide con Gaitán en que es una oportunidad de oro para sumar tras el parón: "Estoy emocionada porque vuelva la acción a la liga. "Llevamos tres semanas sin competir y se nota. Estamos con muchas ganas", dijo la centrocampista.

El Valencia sabe a lo que juega Cristian Toro, y el argentino es sinónimo de intensidad y ritmo que desborde al rival, como relató la jugadora colombiana. "Nos sabemos el estilo de Cristian a la perfección. Él es intensidad pura, pelear cada balón, ahogar al rival, pero igualaremos esa intensidad y con el balón en los pies, debemos tener la confianza de que lo sabemos hacer bien para hacerle el mayor dalo posible", contó Gaitán. Es cierto que el Sevilla está teniendo problemas más evidentes en cuanto a regularidad durante los partidos y está mostrando muchos altibajos que en ocasiones otorgan ventajas al rival. El equipo del Puchades deberá ser más fuerte mentalmente para afrontar la exigencia física de un Sevilla que también necesita sumar puntos tras la derrota ante la Real Sociedad.



Posibles alineaciones:

Sevilla FC: Sara Serrat; Bores, Maite, Cometti, Olga; Payne, Nagore, Echeverri, Virgy; Karpova y Pinel.