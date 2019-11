Van Bommel hace el ridículo con Toni Lato

Mark Van Bommel abordó la delicada situación de Toni Lato en Holanda e intentó justificar sin argumentos convicentes por qué el canterano valencianista solo ha jugado un minuto con el PSV Eindhoven. "Esa es una situación muy difícil, me alegra que me pregunten al respecto", confesó el técnico holandés en zona mixta tras la victoria ante el SC Heerenveen. Recurrió de la inexperiencia del de La Pobla de Vallbona para explicar la decisión de no contar con él: "Toni es un buen jugador de fútbol, ??sólo que en este momento no pensamos que sea lo suficientemente bueno. Tuvo que acostumbrarse a la forma de jugar y es la primera temporada en el extranjero para un chico joven", dijo el entrenador.

El jugador cedido por el Valencia CF no ha debutado todavía en la Eredivise y solamente ha participado en dos encuentros en el equipo filial del club. "Queríamos que jugara minutos en el Jong PSV, porque tiene menos de 23 años, pero no tenemos permiso del Valencia. Ese es el problema", afirmó Van Bommel, que desde el comienzo de la temporada ha preferido contar con jugadores como Sadílek para el lateral izquierdo. El entrenador del PSV continuó hablando del tema y se apoyó en las directrices del contrato entre clubes para justificar su ausencia en el equipo filial holandés: "Eso se indica en el contrato de la cesión. Esa es una regla. Está permitido, pero si no juegas en el primer equipo, se detendrá ", dijo el técnico, refiriéndose al progreso del valencianista y a sus opciones de sumar minutos en el primer equipo. El propio jugador también se ha negado a bajar más con el filial. No es la solución.

Lato fue una pieza buscada por Van Bommel en verano tras las marchas de Aziz Behich y Angeliño y en julio estaba encantado con su incorporación. "Contribuye a nuestro grupo y era lo que estábamos buscando, es genial que hayamos logrado convencerlo. Haremos todo lo posible para que encaje rápidamente", dijo Van Bommel en un comunicado del PSV después de que se produjera la cesión."Hemos seguido a Toni durante bastante tiempo y vimos que no se le mencionaba lo suficiente debido a la presencia de Gayà". Sus palabras nunca se tradujeron en hechos.

Tal y como publicó Superdeporte, Anil Murthy comunicó personalmente a Toni Lato hace mes y medio que Meriton contaba con él para la próxima temporada y que estaban a su plena disposión para ayudarle en el mercado de invierno. El club y el jugador son concientes de que tiene que jugar. El Valencia ya se ha puesto en contacto con el PSV de forma teléfonica para que Toni Lato salga de forma urgente en enero. No es posible que solo haya jugado un minuto esta temporada. El lateral izquierdo ya estudia las ofertas que tiene encima de la mesa de España y del fútbol europeo.