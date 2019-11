El Chelsea llega a Mestalla con la lección aprendida

El Valencia se va a encontrar un Chelsea mejorado respecto al que consiguió derrotar a principios de septiembre. Hace dos meses el cemento de los cimientos estaba todavía fresco, ahora está más consolidado, con patrones competitivos mejor estructurados. Ha habido una progresión, mientras las dudas siguen inquietando al conjunto de Albert Celades. El Chelsea es hambre, electricidad en ataque, descaro, futbolistas integrados con éxito y otros relanzados como Kovacic, Jorginho o Zouma. Ahí hay una mejora: el croata y el italobrasileño han reciclado las sospechas en aplausos. El central francés se ha asentado junto a Tomori en el eje de la zaga y Pulisic ha cogido temperatura, hasta el punto de relegar a un segundo plano a Mason Mount o Hudson-Odoi. ¿Todo es perfecto? No. Los Blues todavía están tiernos en algunos apartados del juego, Lampard sigue levantando la edificación y eso alimenta las opciones valencianistas. El mejor ejemplo está en las áreas. En los grandes partidos, la tensión ha mermado la puntería y ha subrayado los defectos en defensa, individuales y colectivos.

No es un tópico. La del miércoles tiene que ser una tarde toda de grandes versiones. Celades acumula una buena pila de bajas y futbolistas mermados en posiciones clave. Con todos al cien por cien tampoco hubiera sido sencillo, pero ahora es bastante más difícil. Si el Valencia CF tiene opciones, la mayoría pasan porque Mestalla y el carácter campeón gestado en la final del Villlamarín se alineen de manera ideal para que el Chelsea sienta la presión. La victoria de Londres es una referencia por personalidad, capacidad de resistencia y pegada, aunque habrá que elevar el tono general un par de peldaños. Sin olvidar que Barkley falló el penalti del posible 1-1. El bloque inglés tiene talento y músculo. En ese sentido, N'Golo Kanté, que se perdió la primera jornada por lesión, aumentará su nivel físico. Ya se sabe lo que es el centrocampista (28 años, campeón del mundo, despliegue a todo campo) y con Lampard ha sumado gol. Al otro lado no estará Kondogbia y Coquelin llega... para no más de una hora.



La derrota de Mánchester

Los ingleses llegan con la lección aprendida. Desde la derrota contra el Valencia CF sólo habían perdido ante Manchester United –en la Copa de la Liga– y Liverpool. El sábado, doblaron la rodilla en el Etihad, ante el Manchester City (2-1). El pinchazo, sin embargo, no debe confundir el momento. El Chelsea protagonizó unos primeros 25 minutos tremendos y no estuvo tan lejos de rascar algo positivo, más allá de las sensaciones. Hace dos meses, los de Lampard estaban en la parte media-alta (sextos) de la Premier, ahora están consolidados en zona Champions. Se hablaba de asegurar la Europa League y ha superado las expectativas. Ese volumen de confianza, de juego y de entusiasmo, les permite amortiguar –sin dramas– derrotas como la del sábado. Al menos, hoy. En Mestalla son conscientes de que todo lo que no sea perder significa estar en octavos.

Los Blues no son un rival cauteloso o pensado para la contención, su prioridad es lastimar al rival siendo agresivos en el último tercio, no contener en campo propio. Prefieren atacar, sobre todo, porque –en ocasiones– suceden errores atrás. Eso es lo que llevó a Lampard a probar con tres centrales. Tras un inicio irregular, el míster inglés buscó más solidez y fuerza en el repliegue a través de un sistema 3-4-2-1. Así jugó contra los Wolves o Valencia, pero sólo ha repetido fórmula en Lille. Desde entonces, Lampard ha asentado una organización más próxima a su ideal, en 4-3-3 y 4-2-3-1. En Champions ha ganado en Francia y en Ámsterdam. Ante el Ajax, en The Bridge, jugó a la ruleta rusa; fue perdiendo 1-4 y terminó empatando, con opciones de ganar. Entrar al intercambio de golpes exige precisión en las áreas, como se vio ante Ziyech, Tadic o Van de Beek en Mestalla.

«Hemos pagado los pequeños detalles... Creo que es una experiencia dentro de nuestra curva de aprendizaje», aseguró Lampard en Mánchester. Para el técnico, lo sucedido el sábado sumará el miércoles. El Chelsea, dominó con balón, pero no siempre encontró una salida vertical. En ese punto, el City les golpeó al contraataque, armando la presión inteligente, para robar y salir rápido. «En su mejor momento, marcamos a la contra con Sterling. En la segunda parte creamos varias ocasiones», subrayó Guardiola. Pep fue puzante en su análisis y no tuvo problemas en ensalzar su versión más reactiva. El gol de la victoria fue una genialidad de Mahrez, que se fue de todos desde el sector derecho y la puso imposible para Kepa.



La jerarquía del pasado

«Para algunos de mis jugadores era la primera experiencia en un escenario (Etihad) y ante un rival de este nivel. Siempre aprendes de estos partidos, seas jóven o más experto», insistió Lampard. Para Guardiola fue una excusa: «Son jóvenes pero tiene experiencia y mucha calidad». Sólo Abraham y Tomori estuvieron en el once. Después, entraron Reece James y Mount, que casi empata. Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Emerson, Willian, Kovacic... son futbolistas importantes, la buena noticia es que no tienen la autoridad de los Didier Drogba, John Terry, Petr Cech, Michael Essien o del propio Frank Lampard. Ya no está Eden Hazard, pero el Chelsea es el campeón vigente de la Europa League.