Peligro: Garay sigue con molestias y es seria duda

Todos los focos apuntan a Ezequiel Garay. El central del Valencia CF no ha entrenado con el grupo por segundo día consecutivo y su presencia en el partido de Champions del miércoles contra el Chelsea se ha complicado. El argentino no se ha recuperado de las molestias lumbares que le impidieron jugar el pasado sábado contra el Real Betis. Las molestias no remiten, sigue con dolor y ahora mismo parece poco probable que pueda salir a entrenar el martes en la última sesión previa al partido. Su evolución en estas 24 horas será clave.

Albert Celades está muy pendiente de Garay para acompañar a Gabriel Paulista en el centro de la defensa porque Mouctar Diakhaby está lesionado con una rotura en el sóleo de la pierna izquierda y Eliaquim Mangala lleva mucho tiempo sin jugar como para aguantar con garantías dos partidos de máxima exigencia en cinco días. «Tiene unas pequeñas molestias, creímos conveniente que jugase otro», explicó el técnico en la sala de prensa del Benito Villamarín. Garay fue descartado a última hora de la lista y su puesto en la convocatoria lo ocupó el canterano Javi Jiménez. Peligro.

La buena noticia como en los últimos días sigue siendo Francis Coquelin. El francés está entrenando con el grupo como uno más por segundo día consecutivo y su presencia en la lista de convocados contra el Chelsea está garantizada. Ahora falta comprobar para cuántos minutos puede estar disponible. Una decisión que se tomará en el entrenamiento del martes después de someterse a una prueba médica de control. Coquelin entrenó parcialmente el jueves y el viernes y el domingo completó su primera sesión entera.

Llega justo a la cita contra los ingleses después de su lesión en la parte posterior del muslo derecho, pero la voluntad del jugador siempre ha sido jugar. Rubén Sobrino, ya recuperado de su lesión en la parte interna del muslo derecho también entrena con normalidad y estará a disposición de Celades en el caso de que lo necesite en ataque. Geoffrey Kondogbia, Gonçalo Guedes, Denis Cheryshev, Mouctar Diakhaby y Cristiano Piccini siguen sus procesos de recuperación en la enfermería.