Valencia CF y RFEF, reunidos por la Supercopa de España

El Valencia y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) están reunidos en las oficinas del club desde las 18:00 para intentar arreglar el injusto reparto económico de la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí en el mes de enero. El Secretrario General de la RFEF, Andreu Camps, se ha desplazado hasta València para intentar solucionar el conflicto con el Valencia antes de acudir a la ley de arbitraje que propuso el presidente Luis Rubiales y aceptó el club. Una ley según la cual un tercero totalmente autónomo decidiría sobre la justicia o no del reparto económico.

El Valencia, mientras tanto, es optimista con la reunión por la predisposición del ente federativo a limar asperezas y el rango del directivo desplazado: la mano derecha ejecutora de Luis Rubiales. La entidad de Mestalla espera que la reunión sirva para que la RFEF rectifique su propuesta inicial y proponga un aumento considerable de la cantidad económica a percibir.



El club se siente claramente perjudicado y ha realizado una protesta oficial a la RFEF por el injusto reparto económico del nuevo formato de Supercopa de España. El reparto es tan disparatado que podría dar lugar a escenarios tan surrealistas como que el Valencia elimine al Real Madrid, conquiste el título y cobre menos que los blancos. Mientras Madrid y Barcelona recibirán 9 millones fijos el Valencia obtendrá menos de tres millones de euros. No tiene sentido.



El reparto estipulado por la Federación es:

Un fijo por participar para cada equipo y para los cuatro el mismo, que es inferior a un millón de euros. Unas variable por palmarés. Premio por jugar la final. Premio por ganar la final. Lo que cobran los clubes por el punto 3 y el punto 4 supera el millón de euros. La clave de la desigualdad económica en el reparto que propone la Federación está en el punto 2, el del palmarés, ya que es unilateral y hasta parece sospechosamente preparado a la carta para beneficiar a Barça y Real Madrid.



"No estamos de acuerdo con el reparto económico. Somos cuatro grandes equipos y no podemos tener un reparto diferente. He contestado a una carta de Rubiales para aceptar su propuesta de arbitraje. Vamos a pelear por nuestros derechos", denunció Anil Murthy. Unas palabras que tuvieron contestación por parte de Rubiales. "Si él no quiere participar en una competición en la que el acumulado de trofeos tiene un peso específico, pues tampoco debería participar en la Liga ni en la Champions. No todos los clubes cobran igual, porque hay un histórico que pesa, de cinco años, diez o cien como es nuestro caso".