Celades: "Es el partido que todo el mundo quiere jugar"

Albert Celades ha analizado en sala de prensa el partido del Valencia CF ante el Chelsea, penúltimo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. "Es un partido que todo el mundo quiere jugar", asegura el entrenador del conjunto valencianista. La motivación de la plantilla es máxima y son conscientes de la gran oportunidad que tienen, con un Mestalla lleno hasta la bandera, de meterse en octavos de final de la máxima competición europea. El técnico también ha hecho un repaso al estado de la enfermería.



Rueda de prensa íntegra de Celades

¿Cómo afronta el equipo el partido contra el Chelsea?

Se encara como una oportunidad magnífica, jugando en un grupo muy difícil con el Lille y dos súper equipos como el Chelsea y el Ajax poder clasificarnos a falta de dos partidos lo afrontamos con mucha ilusión sabiendo que es una oportunidad muy buena, con nuestra gente y con la mejor mentalidad para seguir avanzando.



¿No conseguir la clasificación sería un fracaso?

Corres mucho, ya hablaríamos de eso, ahora estamos focalizados en el partido de mañana, sabemos que es muy difícil clasificarse, el sorteo no fue benévolo, pero si estamos en esta situación es porque lo hemos hecho bien hasta ahora, no nos centramos en otra cosa que no sea esta oportunidad.



¿Cómo están Coquelin y Garay?

Todos los que están es porque pueden jugar, Garay vamos a ver cómo está y Coquelin está disponible, nos hubiese gustado que apareciera el sábado contra el Betis un rato, pero era asumir un riesgo, el jugador está y luego ya valoraremos si juega de inicio o nos ayuda desde el banquillo.



¿El Chelsea está obligado a pasar y el Valencia no? Puede restar presión.

El Chesea lo hemos estado viendo y es un súper equipo, es uno de los mejores equipos de Europa, está jugando muy muy bien, hasta la derrota contra el City venía de una racha seguida de victorias, jugó fantástico contra el City y nos va a poner en muchas dificultades, nosotros tenemos mucha ilusión y tenemos una oportunidad muy buena, pero sabemos que vamos a tener que hacer un magnífico partido.



La motivación es máxima.

Mañana es un partido en el que todo el mundo quiere estar, todos quieren jugar, no hace falta ninguna motivación extra, luego cuando sales a la calle todo el mundo te recuerda el partido de mañana, en ese aspecto es muy sencillo.



¿Han hablado en el vestuario la falta de equilibrio que existe y el número de ocasiones que se conceden?

Es verdad lo hablamos el día de Osasuna, el día del Lille, esos días recibimos más ocasiones de las que nos gustaron, lo corregimos contra el Granada, pero el otro día nos tiraron mucho, pero también nosotros llegamos con muchas ocasiones, tuvimos muchas llegadas al área, pero como comentaba Dani no fue un súper partido, pero es que la línea entre ganar y perder es muy delgada y lo estamos viendo con todos los equipos, nuestro análisis tiene que ser más profundo que haber perdido. Creo que tuvimos oportunidades de ganar, pero bueno, hubo momentos en los que estuvimos bien y pasaron cosas que quisimos que pasaran y son cosas también a valorar.



¿Es posible un cambio de dibujo como en Stamford Bridge con un 4-4-2 y 4-3-3 mixto?

Mañana veremos esas situaciones tácticas, lo hicimos algún partido más. Fue algo que nos valió, que nos ayudó pero no creo que sea nada definitivo, mañana veréis la manera de plantearlo.



¿Cómo vio a Mangala? ¿Es posible que pueda jugar si Garay no está bien?

Mangala está en la convocatoria y es una posibilidad, el otro día a pesar de llevar tanto tiempo sin jugar, nos quedamos muy contentos de su respuesta y la actitud que tuvo, es de valorar, nosotros lo valoramos porque jugar noventa minutos después de tanto tiempo no es sencillo y mañana es una posibilidad.



¿Cómo valoras a Lampard?

Lampard siempre ha sido un jugador extraordinario en todos los equipos en los que ha jugado. También lo ha hecho bien en los banquillos y le ha permitido llegar al Chelsea de nuevo como técnico. Será un partido complicado y tenemos que hacerlo bien.



¿Con qué jugadores del Chelsea te quedas?

El Chelsea tiene muy buenos jugadores. No sólo dos o tres. Juegan con muchísima intensidad y considero que es uno de los mejores equipos de Europa. Cuando hemos visto el último partido contra el City se ve lo que pueden hacer.



¿Este partido es un todo o nada? ¿Si mañana no ganan se le puede hacer larga la temporada?

No es un todo o nada, es una oportunidad muy buena, pase lo que pase, podemos tener opciones en el último partido, hay que valorar la situación en la que estamos, hace muchos años que el Valencia no pasa a la siguiente fase, es que es muy difícil, pero estamos muy ilusionados con esta oportunidad y no pensamos en si será larga o corta la temporada.



¿Cuál es la forma de jugar un partido así?

La verdad es que nuestra mentalidad es ir a ganar el partido ya así debe ser en un club como este. Hay que saber gestionar las diferentes fases del partido con la idea de ganar, pero ya veremos cómo transcurre el partido. Hay que salir con la mentalidad de ganar y luego pasará lo que pase. Hay que intentar pasar a la siguiente fase en una oportunidad muy buena en nuestra casa, con nuestra gente, tenemos un ejemplo muy bueno con lo que pasó contra el Lille, pasamos por dificultades, pero la afición tuvo paciencia, nos siguió ayudando y eso se tradujo en el resultado final.