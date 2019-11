La exigencia de Dani Parejo a sus compañeros

Dani Parejo ha lanzado como capitán del Valencia CF un mensaje de exigencia para sus compañeros a 24 horas de la final contra el Chelsea en la Champions. "Lo que exijo a mis compañeros y a mí es que llevamos la camiseta del Valencia, nos jugamos unos octavos de final y hay que jugar como hemos jugado contra el Madrid y el Barcelona, es decir hay que competir los 90 minutos, es lo que queremos demostrar y lo que hay que hacer para ganar un partido. Competir y actitud durante 95 minutos". El capitán cree que hay que respetar la competición y está convencido de que el equipo puede "competir contra cualquiera" y jugar "de tú a tú" contra el Chelsea, al que considera "uno de los mejores equipos del mundo".



Esta es su rueda de prensa íntegra

¿Qué supone para la plantilla depender de vosotros mismos para meteros en octavos?

Esto quiere decir que el Valencia está haciendo un gran Champions. Que en la quinta jornada podamos clasificarnos si ganamos en casa quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Ahora queda confirmarlo. La plantilla está con confianza y con ganas porque estamos cerca de meternos en octavos de final de la mejor competición del mundo. Para nosotros y para el club es muy importante".



¿Qué te preocupa más del Chelsea?

Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, por nombres, por historia y por todo. Ellos vienen en un buen momento, perdieron contra el City, pero llevaban cinco o seis partidos ganados. Tenemos que darnos la atención a nosotros, nosotros podemos competir contra cualquiera como hemos hecho contra Barcelona o Madrid y como el Valencia siempre ha hecho en Europa. Es un partido que no hace falta motivación, con el rival que tenemos en frente es suficiente para darle la importancia que tiene.



¿Pesó en Sevilla el partido de Champions de forma inconsciente?

No, pienso que no, pienso que jugamos ante un gran rival como el Betis que no está en la mejor situación, que tiene muy buenos futbolistas, estuvimos a un buen nivel, si hubiésemos ganado 1-2 estaríamos hablando de otro caso, pero siempre que el resultado es negativo hay que buscar alguna excusa o decir algo, pero hicimos un partido muy serio que pudimos ganar y lo perdimos en el último minuto.



Noche grande de Champions. ¿El factor Mestalla volverá a ser clave?

Pues sí, he vivido aquí muchas noches así, desde que llegamos con el autobús, el calentamiento...se vive un ambiente único, en noches así Mestalla no falla, es impresionante el ambiente que que va a vivir. Ahora toca ir de la mano y cuando vamos de la mano equipo y afición el resultado suele ser positivo.



Te tocará enfrentarse a Kanté, ¿Es otro Chelsea con él?

Kanté es un magnífico futbolista. En el Leicester lo hizo muy bien, fue internacional y fichó por el Chelsea, campeón del mundo. Es muy importante, pero el Chelsea tiene muchos más buenos futbolistas. Juega Jorginho, Kovacic, Williams... Nosotros también, así que lo decidirá el partido serán los pequeños detalles".



¿La victoria en Londres sirve como ejemplo para el miércoles?

Era el primer partido de la fase de grupos, hicimos un gran partido, hicimos las cosas perfectas y es verdad que ahora vienen en un gran estado de forma, pero cada partido es un mundo, estamos preparados para competir contra cualquiera, hemos dado la cara con equipos importantes como Madrid y Barcelona y vamos a afrontar el partido de tú a tú.



¿La experiencia de todos estos años os da un plus contra un equipo joven como el Chelsea?

Es verdad que el año pasado jugamos Liga de Campeones, jugamos una semifinales de la Europa League, una final contra el Barcelona, de estos partidos siempre se aprende y uno siempre gana experiencia, mañana como cualquier partido para nosotros debe ser una final. Hay que afrontarla como tal y respetar a la competición como se merece. En el fútbol a veces no ganas siendo superior y más contra este tipo de equipos, lo que exijo a mis compañeros y a mí es que llevamos la camiseta del Valencia, nos jugamos unos octavos de final y hay que jugar como hemos jugado contra el Madrid y el Barcelona, es decir hay que competir los 90 minutos, es lo que queremos demostrar y lo que hay que hacer para ganar un partido. Competir y actitud durante 95 minutos .