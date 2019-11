Garay no entrena, pero NO está descartado

Garay no entrena, pero NO está descartado I. HERNÁNDEZ

Ezequiel Garay no se ha incorporado a los entrenamientos por tercer día consecutivo. Sin embargo, no está descartado contra el Chelsea. El argentino se sometió en la tarde-noche del lunes a una infiltración en la zona lumbar para que remita el dolor y apurar hasta el final las opciones de jugar el partido de Champions del miércoles. La idea es que el jugador se pruebe esta tarde en solitario y en función de sus sensaciones sobre el césped se decida si está en condiciones o no de competir. La voluntad del jugador, tal y como ha venido informando Superdeporte en las últimas horas, es absoluta. El central quiere jugar, como así se lo ha comunicado al cuerpo técnico, y está haciendo todo lo posible por jugar contra el conjunto inglés. La infiltración era la única solución posible a sus molestias y Garay ha dado el paso a pesar del riesgo que supone para su estado físico. Comportamiento ejemplar y ganas de no perderse un partido por el que esta grupo de jugadores lleva trabajando dos años.

Las mismas ganas de jugar tiene Francis Coquelin. El francés entrena con normalidad por tercer día consecutivo y su presencia en la lista está garantizada. La duda ahora reside en si el mediocentro podrá jugar o no de inicio. Celades tomará una decisión en función del resultado de una resonancia magnética a la que se somete Coquelin hoy martes y a las últimas sensaciones del propio jugador. Coquelin también está dispuesto a ser titular si hace falta como ya demostró contra el Lille saliendo de una sobrecarga muscular. Nadie se lo quiere perder.

Carlos Soler también tiene el visto bueno médico para ser titular después de los veinte minutos que disputó en el Benito Villamarín. Sus palabras del lunes son todo una declaración de intenciones: "Si Celades quiere ponerme voy a estar cien por cien". Rubén Sobrino vuelve a estar a disposición del entrenador, mientras que Geoffrey Kondogbia, Gonçalo Guedes, Denis Cheryshev, Mouctar Diakhaby y Cristiano Piccini siguen sus respectivos procesos de recuperación en la enfermería. Esquerdo, Javi Jiménez, Hugo Guillamón y Carlos Pérez completan la sesión y tienen opciones de entrar en lista de convicados.